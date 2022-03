Pete Davidson se marcó el nombre de Kim Kardashian quemando su piel

Hace unos días Pete Davidson permitió que uno de sus amigos publicara en su cuenta de Instagram los mensajes privados que él le había escrito a Kanye West.

Aparte de los reproches que ambos se dedicaban a lo largo de la conversación, lo que más llamó la atención de todo el mundo fue la selfie que él le había enviado al músico, en el que aparecía en la cama y sin camiseta.

Prestando atención, se podía apreciar la palabra ‘Kim’ entre los muchos tatuajes que decoran su pecho y ahora la propia celebridad confirmó que su pareja tiene varios en su honor.

Sin embargo, Pete no recurrió a la tinta para grabarse su nombre en la piel y, en su lugar, optó por ‘marcárselo’ usando la misma técnica que se utiliza con el ganado: quemar la piel con instrumentos metálicos, lo que da como resultado una cicatriz permanente, para asegurarse de que más adelante no pueda borrarlo o taparlo.

“Quería hacer algo muy diferente. Con el primer tatuaje que se hizo, dije: ‘Qué adorable, dios mío, gracias’. Con el segundo, lo mismo… Pero eso es lo que hace la gente que se tatúa: se tatúan las cosas que suceden en su vida”, explicó Kim en el programa de Ellen DeGeneres.

“No sé… Creo que quería algo que estuviera ahí y que no pudiera quitarse porque ahora mismo se está borrando los tatuajes del brazo y del cuello. Me dijo: ‘No quiero poder quitármelo o taparlo más adelante. Quiero algo que sea como una cicatriz’“, agregó la ex de Ye.

A título personal, ella considera que fue un gesto “adorable” por parte de Pete, aunque su tatuaje favorito es otro que el comediante de ‘Saturday Night Live’ tiene en el hombro y que reza: “Mi chica es abogada”.

Kim Kardashian oficializó las cosas entre ella y Pete Davidson a través de su primera publicación de Instagram junto al comediante. Los dos comenzaron a salir en octubre del año pasado cuando se conocieron después de filmar juntos un sketch en ‘SNL’ y no se han separado desde entonces.

