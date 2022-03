Halle Berry lamenta que ninguna otra mujer negra ha ganado el Oscar a Mejor Actriz

La victoria del Oscar a la Mejor Actriz de Halle Berry fue vista como un momento decisivo en Hollywood.

En 2002 se convirtió en la primera actriz afroamericana en recibir un Oscar de la Academia por su interpretación en ‘Monster’s Ball’. Además, logró el Oso de Plata del Festival de Berlín.

Gracias a eso la actriz también consiguió ser habitual de las superproducciones y ser una de las mejores pagadas, sin embargo, Halle se encuentra decepcionada de ser la primera y actualmente la única mujer negra en llevarse el Oscar a casa y ha dejado patente su tristeza e indignación ante el hecho.

En una entrevista reciente para The New York Times, Berry habló sobre su hazaña del Oscar y sobre su decepción porque los Premios de la Academia no han premiado a otra actriz negra.

A diferencia de lo que se dijo en su momento, sobre la forma en que su ejemplo abriría la puerta a otras intérpretes de la comunidad afroamericana, la artista siente que eso no ha ocurrido al margen de que actrices como Viola Davis, Octavia Spencer, Regina King o Lupita Nyong’o se hayan hecho desde entonces con la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

“No he abierto ninguna puerta. El hecho de que no haya nadie parado a mi lado es desgarrador” Halle Berry

Aunque, por otro lado, Berry señaló que el éxito del actor no debe medirse sólo con los premios.

“No siempre podemos juzgar el éxito o el progreso por la cantidad de premios que tenemos. Los premios son la cereza del pastel”, expresó.

“Es que tus compañeros y colegas de la industria te digan que fuiste excepcionalmente bueno ese año. Pero que no seamos excepcionalmente buenos todos los años no significa que no seamos buenos, que no tengamos éxito, que no estemos cambiando el mundo con nuestro arte”, reflexionó.

Hace exactamente 20 años Halle Berry pronunció un discurso conmovedor en el momento de su histórica victoria: “Es para cada mujer de color sin nombre y sin rostro que ahora tiene una oportunidad porque esta puerta se ha abierto esta noche”.

Sidney Poitier, quien falleció a principios de enero pasado a los 94 años, fue el primer actor negro en ganar un premio Oscar como protagonista.

Este domingo, 27 de marzo, se llevarán a cabo los Premios Oscar. Serán televisados en vivo por ABC a las 8 p. m. ET/5 p. m. PT, y una vez más el Dolby Theatre es la sede para la premiación a lo mejor del cine.

