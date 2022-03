Sebastián Yatra es confirmado para actuar en la ceremonia de los Premios Oscar 2022

Teniendo en cuenta que solo quedan unos días por delante antes de la celebración de la 94 edición de los Premios Oscar, la organización de la gala ha confirmado por fin las actuaciones musicales que se sucederán a lo largo de las tres horas aproximadas que durará la ceremonia y Sebastián Yatra forma parte de esa lista de artistas.

El cantante colombiano tendrá la oportunidad de cantar en vivo la canción “Dos Oruguitas” este domingo, 27 de marzo, en el escenario del Dolby Theatre, al que también subirán Beyoncé, Reba McEntire, Billie Eillish y su hermano Finneas para defender sus respectivos temas nominados a Mejor Canción Original.

“Dos Oruguitas”, de “Encanto”, nominada a Mejor Película Animada, fue compuesta por el actor y músico estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, que opta al Oscar por segunda ocasión tras la nominación que consiguió por “How Far I’ll Go”, de “Moana”, en 2017.

Miranda fue el encargado de escribir ocho de las canciones de la película, entre ellas la popular “We Don’t Talk About Bruno”, que encabezó el Billboard Hot 100 durante cinco semanas consecutivas. El tema es interpretado por Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero y Stephanie Beatriz.

Beyoncé interpretará “Be Alive” de “King Richard”, la cinta que relata la vida de Richard Williams y sus hijas, Venus y Serena, dos de las mejores tenistas de la historia.

El filme dirigido por Reinaldo Marcus Green es uno de los grandes nominados, pues podría llevarse la codiciada estatuilla dorada en 6 categorías que incluyen Mejor Película, Mejor Actor Protagónico por Will Smith, Mejor Actriz de Reparto por Aunjanue Ellis, Mejor Guión original, Mejor Montaje y Mejor Canción Original, que podría significar el primer Oscar para Beyoncé.

Asimismo, Billie Eilish subirá al escenario para interpretar “No Time To Die”, el tema de la última entrega de la saga Bond que compuso junto a su hermano Finneas O’Connell.

Reba McEntire hará lo propio con “Somehow You Do”, del filme “Four Good Days”, mientras que Van Morrison entonará los versos de “Down to Joy”, de la cinta “Belfast”.

Hace apenas una semana se anunció que Travis Barker, Sheila E. y Robert Glasper también actuarían en la ceremonia de entrega de premios de este año como parte de una banda estelar junto al director musical Adam Blackstone. D-Nice y el grupo vocal The Samples también aparecerán durante la ceremonia.

La nueva edición de los premios Oscar será conducida por Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, y también contará con la aparición estelar de Bill Murray, Lady Gaga, Kevin Costner, Anthony Hopkins, Zoë Kravitz, Rami Malek, Chris Rock y Uma Thurman como presentadores invitados.

“The Power of the Dog”, “Licorice Pizza”, “Coda”, “Don’t Look Up”, “King Richard”, “Nightmare Alley”, “Drive My Car”, “Dune”, “Belfast” y “West Side Story” son las candidatas al Oscar a la Mejor Película. View this post on Instagram A post shared by The Academy (@theacademy)

