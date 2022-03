¡Sorpresa! Mario Cimarro confirma que será papá… Con su estilo tan particular, el protagonista de ‘Pasión de Gavilanes’, compartió la noticia de que su novia, Bronislava Gregušová, está embarazada.

“El día que tu nombre se está vistiendo de azul y de plata, el alma se encuentra a si misma y de mares se inundan sus playas. Brando o Briana ,que brille tu día y tu nombre ..que brille entre las estrellas!“, fue la manera tan poética con la que Cimarro decidió compartir con el mundo que a los 51 años será padre por primera vez.

Por supuesto, dicha poesía la acompañó con una serie de foto junto a su pareja, y el tan tierno sonograma que presumen los futuros padres para dar a conocer a su hijo que crece en el vientre materno.

Por su parte, y con el mismo juego de fotos y videos, la Miss Eslovaquia y futura mamá, se expresó de esta manera para anunciarle a sus seguidores de Instagram que está embarazada: “❤️ Brando or Briana you are already loved with all our hearts , bodies and souls.❤️You will be taken care of like the miracle you are ❤️”.

Bronislava Gregušová y Mario Cimarro comenzaron a salir en el 2018, pero fue recién en el 2019 que hicieron pública su relación y el actor que interpreta a Juan Reyes aseguró que pronto se casaría con la Miss Eslovaquia 2015.

Cimarro le lleva 20 años a su pareja y aunque no se sabe de cuántos meses está embarazada, sí sabemos que no solo será el primer hijo de la pareja, sino también el de ambos, pues ni ella tiene otro, ni el actor a sus 51 años había conocido la experiencia de ser padre.

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS HISTORIAS:

•Mario Cimarro denuncia ‘bullying’ y veto de Telemundo

•Pasión de Gavilanes II: Telemundo confirmó que el elenco original estará en la nueva temporada

•Recorre junto a Mario Cimarro su casa en Colombia