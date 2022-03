DT de Argentina Lionel Scaloni: “Hay que disfrutar a Messi ahora, no pensar en el futuro”

El DT de la selección Argentina, Lionel Scaloni, señaló este domingo en la previa del partido ante Ecuador que recomienda a los seguidores de la albiceleste que disfruten de Lionel Messi ahora durante el trayecto hacia Qatar 2022 y no se preocupen por pensar en el futuro.

En rueda de prensa, los asistentes le preguntaron a Scaloni sobre las recientes declaraciones de Messi en las que el 10 argentino afirmó que luego del Mundial vendrá un tiempo en el que se tendrá “que replantear muchas cosas”.

“Messi tendrá que sentarse como siempre ha hecho. Después de jugar un Mundial todo el mundo creo que hace valoraciones y después se tomarán las decisiones. No estoy en su cabeza para saber realmente qué es lo que piensa. En tal caso, hay que disfrutarlo ahora y quedarse con eso“, comentó antes de emprender viaje desde Buenos Aires hasta Guayaquil.

Scaloni también se refirió a un posible retiro de Messi de la selección, algo a lo que se refiere como inevitable.

“(El retiro de Messi) es ley de vida y en algún momento va a pasar. Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular. Es inútil pensar qué es lo que va a pasar después del Mundial”, añadió.

Además, aprovechó para referirse a Angel Di María y también a un posible retiro de la selección Argentina luego de una publicación que hizo el ‘Fideo’ días atrás.

“No vi el posteo, pero entiendo que será sobre este año, me imagino. Yo había hablado con él hace tiempo. Que sea el entrenador de turno y no ellos que lo dejen. Hay una edad para todos, han pasado tantos viajes y partidos que me imagino que es difícil. Si fue el último, mejor no ha podido ser. Salió como él hubiera soñado”, expresó sobre Di María.

“Hizo el esfuerzo para estar y otro muy difícilmente podría haber jugado o estar a disposición. No solo jugó, sino que hizo un gol, aportó una asistencia y se llevó la ovación de todo el estadio”, añadió sobre el sacrificio del también jugador del PSG.

Por último se refirió a la eliminación de Italia de Qatar 2022, que será el rival de Argentina el 1 de julio en Wembley, Inglaterra, para la “Finalissima”, el trofeo que enfrentará al campeón de la Eurocopa contra el campeón de América.

“Se quedó afuera inmerecidamente, es una de las mejores selecciones del mundo y es la campeona de Europa. Esto demuestra lo difícil que es el fútbol. Juega bien al fútbol. A lo mejor eres favorito y eso después no se demuestra. El partido seguirá manteniendo la dificultad. En eso no cambia en absoluto, más allá de que esté o no en el Mundial. Pedimos medirnos contra selecciones de ese nivel”, cerró.

También te podría interesar: