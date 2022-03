“Messi nunca jugará tan bien como hace cinco o seis años”: Michel Platini defendió al astro argentino de las críticas

El expresidente de la UEFA, Michel Platini aprovechó el parón por la fecha FIFA para hablar de la actualidad del astro argentino Lionel Messi en el París Saint-Germain (PSG), misma con la que se sintió identificado pues también llegó a ser criticado por su público en su época de jugador.

Planiti entiende que Messi no está viviendo el mejor momento de su carrera, sin embargo no considera que haya sido un error irse al PSG puesto que representaba un gran reto. Y a los fanáticos les pidió que entendieran que no es el mismo jugador de hace algunos años.

“Debe ser complicado para un jugador como él. Eligió un nuevo desafío. Es bueno que viniera a Francia, pero nunca jugará tan bien como hace cinco o seis años“, comentó el exmandatario del fútbol europeo en una entrevista al medio ‘RMC Sport’.

🔴🔵 Michel Platini a estimé que le public du Parc des Princes était dans son droit de siffler Messi. Les huées des supporters du PSG face à Bordeaux avaient suscité de nombreuses indignations de la part du monde du football.https://t.co/tXkwIB4Lmt — RMC Sport (@RMCsport) March 24, 2022

En cuanto a los silbidos que recibió junto a otros compañeros en el Parque de los Príncipes tras la eliminación de la Champions ante el Real Madrid, Platini se solidarizó con el delantero puesto que él también fue pitado por su afición mientras fue jugador activo.

“Cuando te pitan tus seguidores es duro. Él entiende los silbidos, pero duele. El público es soberano y tiene derecho a protestar. Desde dentro, se vive mal. A mí también me pitaron”, comentó.

En cuanto a la salida de Messi del Barcelona, Platini no lo criticó y aunque no sabe si fue la decisión correcta, dejó saber que entiende sus razones. “Puede hacer lo que quiera. Es verdad que es hijo del Barcelona como (Cristiano) Ronaldo lo era del Madrid. Decidieron irse y puedo ponerme en su lugar”, puntualizó.

Por último, el exfutbolista francés sorprendió a todos cuando se refirió al tridente conformado por Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, confesando que prefiere verlos en equipos diferentes. “Si al poner a tres de los mejores delanteros del mundo no ganas, ¿qué debes hacer? Yo prefiero verlos jugar uno contra otro”, sentenció.

