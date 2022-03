Grasa abdominal: las combinaciones de licuados más eficientes para combatirla

Dentro de una dieta equilibrada, los batidos pueden ser una bebida que forme parte de un plan de pérdida de peso. Con la pérdida de peso, se reduce la grasa, incluyendo la grasa abdominal.

Es importante los ingredientes y las porciones que se incluyen en los batidos para que sean nutritivos y saciantes. El plan general de alimentación también marca la diferencia. Una dieta que consiste principalmente en batidos puede no ofrecer resultados positivos de pérdida de peso a largo plazo.

Si se está consumiendo un batido como reemplazo de desayuno, este debe contener los macronutrientes esenciales. Las dietistas Melissa Rifkin y Kelsey Hampton de Eat This Not That señalan que la mejor combinación de batidos para una pérdida de grasa abdominal más rápida es proteína, fibra y grasa.

La combinación de ingredientes puede ser muy variada y de acuerdo a los gustos personales.

1. Proteína

El cuerpo necesita el consumo diario de proteína, además es un macronutriente saciante. Hay varios ingredientes con proteína que puedes agregar a los batidos como: leche, leche de soja, yogur griego (sin endulzar), proteína en polvo, mantequilla de nueces o maní.

Dos cucharadas de mantequilla de maní suave contienen aproximadamente 7 gramos de proteína, 16 gramos de grasas y 2 gramos de fibra.

La Academia Nacional de Medicina recomienda que los adultos consuman un mínimo de 0.8 gramos de proteína por cada kilogramo de peso corporal por día.

2. Fibra

La Fuente de Nutrición de Harvard señala que la fibra ayuda a regular el uso de azúcares por parte del cuerpo, lo que ayuda a controlar el hambre y el nivel de azúcar en la sangre.

Entre las mejores fuentes de fibra que puedes agregar a los batidos están los cereales integrales (como la avena), las frutas y verduras frescas y los frutos secos.

Para una buena salud, los adultos necesitan por lo menos de 20 a 30 gramos de fibra por día.

3. Grasas buenas

Consumir una pequeña cantidad de grasa, principalmente grasas buenas, es una parte esencial de una dieta sana y equilibrada. Entre las fuentes de grasas buenas que puedes incluir en tus batidos están las nueces, semillas y el aguacate.

Las semillas de chía son la fuente vegetal más rica en ácidos grasos omega-3. También son una proteína completa y aportan fibra.

Un batido de desayuno hecho en casa y sin azúcares añadidos, puede ser una opción saludable de obtener nutrientes cuando no hay tiempo para detenerse y comer.

