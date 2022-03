Hugo Sánchez se postula gratis para dirigir a México y mencionó a tres entrenadores que lo harían mejor que Gerardo Martino

Si bien es cierto que México tiene prácticamente atado su boleto directo al Mundial Qatar 2022, el camino para llegar a la cita fue tormentoso. Perdieron finales y la falta de gol hizo entrar en desesperación a los mexicanos, incluso a Hugo Sánchez que manifestó ir gratis a dirigir a El Tri.

El recordado Pentapichichi, entrenador que llevó a México a ganar la medalla de bronce en la Copa América Venezuela 2007, habla sin tapujos mientras ve los toros desde la barrera.

“Yo por México hago lo que sea. Hasta trabajar gratis y si me llama la selección ahora, yo iría hasta gratis. Iría gratis. Para dirigir a la selección mexicana iría gratis con el afán de ayudar a México y colaborar para que México pueda ir al Mundial y poder estar bien dirigido”, declaró en ESPN.

Después de causar impacto con esa afirmación, siguió en boca de la opinión pública al mencionar a tres entrenadores que realizarían una mejor actuación con la selección mexicana que lo demostrado hasta ahora por el ‘Tata’ Martino.

“Tanto (Ignacio) Ambriz, Miguel Herrera y (Víctor Manuel) Vucetich hacen mejor papel que lo que estamos viendo. Miguel Herrera es una opción que me parece bien. También hay deuda con Vucetich, que la Federación, la Liga, los dueños no le han dado la oportunidad y están en deuda. En este caso, si es Miguel sabrán el por qué”, manifestó en ESPN.

Le preguntaron por Matías Almeyda, que en su momento dirigió a las Chivas de Guadalajara, y Sánchez se mostró renuente.

“Para la selección nacional no me agrada gente que no sea mexicana. En un puesto tan interesante en cuanto a mostrar esa entrega de lo que es México. Es como si le preguntas a Messi qué le parecería tener un técnico brasileño en la selección argentina”, añadió.

HUGO SIENDO HUGO 😬



Hugo Sánchez ya se volvió a candidatear para dirigir al Tri y hasta quiere ir a #Qatar2022 🇲🇽🏆



El 'Penta' dice que hasta podemos ser campeones del mundo 😳 pic.twitter.com/Pcgj1F9usE — SoyReferee (@SoyReferee) March 29, 2022

Un plan que nunca fue atendido

Hugo Sánchez es escuchado por su trayectoria y lo que ha dado al fútbol mexicano como jugador y entrenador, por eso se atrevió a mostrar un plan ganador a los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol. Sin embargo, no fue escuchado.

“Les dije a todos los directivos: ‘Podemos ser campeones del mundo. Hacen falta tres etapas’. Se los he reiterado. Ellos no lo creen porque no creen en ellos, no creen en lo deportivo, solamente creen en el negocio y piensan en ganar dinero. No piensan en ganar títulos y cuando se piensa así no se pueden conseguir cosas importantes”, concluyó.

