Ciudadanos estadounidenses en Ucrania podrían “ser objetivo de Rusia”, alerta el Departamento de Estado

El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos en Ucrania y en Rusia que “pueden ser señalados y detenidos a causa de su nacionalidad” por parte de las fuerzas de seguridad rusas, y reiteró la recomendación de no viajar a esos países.

En un comunicado, el gobierno de Estados Unidos informó de una actualización en el estatus de Rusia y Ucrania con respecto a las recomendaciones de viaje para esos países, que a partir de ahora incluye el aviso de que cualquier estadounidense puede ser objetivo de los rusos.

“Los ciudadanos de EE.UU. pueden ser señalados y detenidos por parte de agentes de seguridad del Gobierno de Rusia”, indicaron desde la diplomacia estadounidense.

La actualización mantiene a los dos países en el nivel 4 de alerta, lo que quiere decir no viajar y abandonar el país inmediatamente si ya se encuentran en él.

La última actualización del Departamento de Estado para viajes a Rusia se produjo el 5 de marzo; y para Ucrania, el 8 del mismo mes.

La Casa Blanca descartó este martes que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya hablado con sus aliados europeos sobre su polémico comentario en el que dijo que el presidente ruso, Vladímir Putin, “no puede permanecer en el poder” tras la invasión lanzada contra Ucrania. Altos funcionarios estadounidenses aseguran que no buscan sacar a Putin del poder, tras polémicas declaraciones de Biden https://t.co/ReC3ZsTrXA— El Diario Nueva York (@eldiariony) March 28, 2022

Durante un discurso la semana pasada en Polonia, país vecino de Ucrania que más refugiados ha recibido por la invasión rusa, Biden declaró que Putin “no puede permanecer en el poder“, pero la Casa Blanca matizó después que no estaba pidiendo “un cambio de régimen” en Rusia. .@POTUS’s message to the Russian people: This war is not worthy of you. Putin can and must end this war. The American people stand with you and the brave citizens of Ukraine who want peace. pic.twitter.com/PsurzRGJtt— Department of State (@StateDept) March 30, 2022

Biden explicó el lunes ya en Washington que su comentario fue una opinión “personal” que expresaba la “indignación moral” por la invasión, pero “no estaba articulando un cambio en la política” de Estados Unidos respecto a Rusia.

También lee:

· El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania pide la prohibición del símbolo de guerra Prorruso “Z”

· Rusia informa que “recortará fundamentalmente” las operaciones cerca de Kiev y Chernihiv

· ¿Por qué la “Z” se ha convertido en un símbolo de la agresión rusa y qué significa?