La famosa laptop de Hunter Biden pone en aprietos al FBI en el Congreso

La computadora portátil de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, sigue causando polémica y los republicanos en el Congreso no tienen la menos intención de soltar el tema.

Este martes, el representante Matt Gaetz (Florida) abrió un debate sobre dónde está la laptop de Hunter Biden durante una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara sobre la supervisión de la División Cibernética del FBI.

El Buró de Investigaciones ha sido criticado previamente por los republicanos, al considerar que no han indagado propiamente el escándalo del hijo del presidente y posibles negocios turbios en Europa del Este, incluida Ucrania y Rusia.

Gaetz, quien es fiel seguidor del expresidente Donald Trump, preguntó al subdirector de la división cibernética, Bryan Vorndran, sobre la computadora, pero el experto afirmó desconocer información al respecto.

“Señor, no estoy aquí para hablar de la computadora portátil. Estoy aquí para hablar sobre el programa cibernético del FBI”, respondió Vorndran a Gaetz, quien insistió.

“Usted es el subdirector de cibernética del FBI. Quiero saber dónde está la computadora portátil de Hunter Biden. ¿Dónde está?”, expresó.

El oficial respondió nuevamente que no sabía.

“Señor, no tengo esa respuesta”, expresó.

Gaetz criticó al funcionario, a quien también preguntó si el FBI había revisado dicha laptop y si el resultado mostraba que pondría en situación vulnerable a EE.UU.

“Ahora me está diciendo aquí mismo que, como subdirector del área cibernética del FBI, no sabe dónde está esto después de que se lo entregaron hace tres años”, lanzó el republicano.

Vorndran solamente respondió que esa respuesta “era precisa”. El FBI supuestamente no sabe dónde está esa computadora cuya existencia y contenido fueron confirmados por the New York Times, aunque The New York Post ya lo había publicado.

Los republicanos tienen mayor confianza en que pueden lograr la mayoría en el Congreso, lo que les permitiría lograr ciertos objetivos políticos contra el presidente Biden, incluso llamar a investigación contra Hunter Biden.

“Estoy seguro de que habrá muchas personas ingeniosas pensando qué hacer en esos comités”, dijo el senador Mike Braun (Indiana) a The Hill la semana pasada.