Donald Trump compara a Estados Unidos con un país tercermundista por la falta de pan en las tiendas

Donald Trump sigue dando mucho de qué hablar, en esta ocasión el exmandatario de los Estados Unidos se refirió a la crisis por la cadena de suministros e hizo una comparativa que provocó enojo.



Fue durante una entrevista con la cadena Real America’s Voice donde habló de los problemas que estaría enfrentando si se llega a postular para presidente (otra vez) y llega a ganar en 2024.



Trump habló de un problema que ha afectado a cientos de estadounidenses bajo el mandato de Joe Biden y que no encuentra solución: cadena de suministros.



“Estas cosas, de las que nunca hubiéramos hablado, te daré un ejemplo. Cadena de suministro”, dijo el exmandatario.



El también empresario explicó cómo ve la falta de suministros, claro, primero habló de artículos de lujo y después de habló de los productor de canasta básica: “Vas a una tienda y no hay pan. Somos como un país del tercer mundo. No tienen cosas. Vas a comprar algo a Tiffany, vas a comprar algo a una ferretería, alta, baja, no tienen producto”.



Incluso señaló que a él le ha tocado sufrir esta falta de productos: “Dicen, incluso yo, cuando ordeno cosas, como muebles para un edificio o algo, dicen que van a tardar nueve meses en conseguirlo. Solía ser como servicio (de entrega) el mismo día”.



Trump señaló que el término cadena de suministro: “Ni siquiera escuchamos el término. No era como si el sistema estuviera funcionando”.



Al cierre de su entrevista, Donald Trump aprovechó para señalar que el sistema está “totalmente roto” bajo el mandato de Biden: “Nuestro sistema está roto. Vamos al socialismo y vamos al comunismo”.



Cabe señalar que Trump se encuentra haciendo campaña para recuperar la presidencia y no ha dejado de señalar “detalles” que encuentra en la administración de Joe Biden.

