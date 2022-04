Padres del niño asesinado por un adolescente en 1993, hablan de la liberación del asesino de su hijo

Los padres de Derrick Robie, quien fue asesinado por un adolescente en 1993, cuando solo tenía cuatro años, hablaron de la liberación del responsable tras pasar 28 años tras las rejas.

El niño fue asesinado por Eric Smith, que entonces tenía 13 años, quien en ese momento fue apodado por la prensa como el “asesino de la cara pecosa”,

El pasado 26 de marzo se transmitió la entrevista que Doreen y Dale Robie, le dieron a 48 Hours de CBS News, en el que recordaron lo doloroso que ha sido todos estos años desde que su hijo fuera asesinado.

En noviembre, una junta de libertad condicional, decidió en noviembre liberar al asesino del menor, lo cual desató una protesta pacífica entre los residentes de la comunidad de Savona, quienes temían que volivera.

“No estaba tan preocupada por nosotros como todos los demás”, dijo la Sra. Robie en la entrevista.

Tras cometer el asesinato en su adolescencia, ahora a sus 42 años, Smith obtuvo su libertad y se mudó al distrito de Queens de la ciudad de Nueva York.

La madre de Derrick dice que no le da espacio en sus pensamientos a lo que pasa ahora con el asesino de su hijo. “No me concentro en dónde está, qué está haciendo. … porque no me importa. Siempre y cuando no esté cerca de amigos y familiares”, añadió.

El trágico deceso del menor ocurrió el 2 de agosto de 1993, cuando la Sra. Robie permitió que su hijo caminara hasta un campamento de verano en un parque cercano.

“Era la primera vez que dejaba que [Derrick] fuera a un lugar solo”, dice la Sra. Robie. “Y estaba una cuadra más abajo, del mismo lado de la calle. … Me dio un beso y le dije: ‘Te amo’. Él dijo: ‘Te amo, mamá’. Y se fue saltando de la acera”, narró.

El adolescente atrajo a Derrick a un área boscosa diciéndole que le mostraría un atajo. Posteriormente lo estranguló y lo golpeó con piedras hasta matarlo.

Después de que le dijeron que su hijo no había llegado al parque, la Sra. Robie lo denunció como desaparecido. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en un bosque cercano.

Marlene Heskell, una amiga de la familia de los Smith, estaba cada vez más preocupada por el comportamiento de Eric, de 13 años.

Ella y la madre del adolescente lo llevaron a ver a la policía y él parecía disfrutar hablando del asesinato. Aunque en un inicio negó haber visto a Derrick, posteriormente dijo: “Lo siento, mamá. Lo siento. Yo maté a ese niño”.

En agosto de 1994, el chico fue juzgado como adulto cuando tenía 14 años.

Smith fue juzgado como adulto y en agosto de 1994, a los 14 años. Lo sentenciaron de nueve años a cadena perpetua. Al cumplir 21 años fue trasladado a una prisión para adultos.

Su primera audiencia de libertad condicional fue en 2002 y fue denegada. Pero lo que siguió para la familia Robie fue tener que revivir ese día en 1993, cada dos años, durante casi dos décadas en audiencias de libertad condicional posteriores.

Cuando tenía 24 años, Smith confesó que había asesinado al pequeño de 4 años después de haber sido acosado sin descanso durante muchos años. En 2004 argumentó que había cometido el crimen “porque, en lugar de lastimarme a mí, estaba lastimando a alguien más”.

Asimismo, reveló que, si no lo hubieran atrapado, probablemente lo habría vuelto a hacer.

Tras años de terapia, fue liberado en octubre del año pasado, después de su undécima audiencia con la junta de libertad condicional.

