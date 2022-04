Mirar Nueva York a vuelo de pájaro: RiseNY, atracción turística 3D en Times Square

Muchos rascacielos tienen miradores abiertos en Manhattan que permiten divisar kilómetros a la redonda y retan el vértigo y el peinado de los visitantes. Ahora “RiseNY” ofrece a los turistas la posibilidad de “planear” de manera segura en tercera dimensión sobre la ciudad, simulando un vuelo de pájaro, a 30 pies (9 metros).

Abierta en paralelo con la anhelada recuperación turística de NYC, esta atracción es una mezcla de cine con “montaña rusa”, que requiere un ajustado cinturón de seguridad. El “viaje” se realiza en una cúpula de proyección de 180 grados y 40 pies, con imágenes aéreas de alta definición 8K que simulan la sensación de volar, oyendo a Taylor Swift’s (Welcome to New York) y por supuesto el clásico de Frank Sinatra (New York, New York).

Así, los riesgos son mínimos, porque todo es virtual y lo único que se mueve es el asiento, pero para la mente y los ojos del visitante está volando en trepidantes giros, ascensos y descensos que culminan con un “aterrizaje” en la celebración de Año Nuevo más famosa del mundo, en Times Square.

Además la experiencia incluye un detallado recorrido previo tipo museo que comienza con un “paseo” en un vagón del Metro y sigue con galerías de la historia e íconos de Nueva York: Wall St, la moda, Broadway, películas curadas por Tribeca Film Festival, música y programas de radio y TV que han cautivado a la audiencia siendo producidos o ambientados en la llamada “capital del mundo”, de Orson Wells a Saturday Night Live.

La experiencia fue creada por Running Subway, una compañía de producción de entretenimiento con sede en Nueva York, en asociación con varias instituciones culturales como el Salón de la Fama del Rock & Roll, Museum of American Finance, el Museo de Comunicaciones de Radiodifusión y el Salón de la Fama de la Radio, el Museo del FIT (Fashion Institute of Technology), Skyscraper Museum, el Festival de Tribeca y David Bushman, ex curador principal del Paley Center. RiseNY dona una parte de las ganancias a cada una de las instituciones asociadas, según el comunicado oficial.

Abre de lunes a domingo, de 10 a.m. a 8 p.m. (10 p.m. viernes y sábado), y como todo es bajo techo y sin ventanas, el clima ni la hora hacen diferencia. El “vuelo” toma unos 5 minutos y toda la experiencia del museo dura alrededor de una hora.

Antes de “despegar” hay que guardar las cámaras y celulares, para evitar grabaciones y caídas de equipos. La atracción se ubica en Times Square (160 West 45th St). Las entradas cuestan entre $24-42 dólares, y hay descuentos para grupos a partir de 10 personas. Más información en la página oficial.

La experiencia comienza viajando en el Metro de NYC / Foto: RiseNY