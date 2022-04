Padre sustituto hispano negó haber abusado de dos niñas que escaparon de la “casa de los horrores” en California

Una pareja de crianza temporal del sur de California y su hija adulta se declararon no culpables de abusar de dos niñas que junto a sus 11 hermanos habían sido rescatadas de su hogar donde eran torturadas por sus padres.

Marcelino Camacho Olguín, de 63 años, Rosa Armida Olguín, de 58, y Lennys Giovanna Olguín, de 37, fueron arrestados y acusados en noviembre de casi una docena de delitos que incluyen crueldad infantil, encarcelamiento falso e intimidación de testigos.

El latino también fue acusado de múltiples cargos de actos lascivos con un niño menor de 14 años.

La pareja Olguín y su hija estaban a cargo del cuidado de dos hijas del matrimonio de David Allen Turpin y su esposa, Louise Ann Turpin, que en 2019 se declararon culpables de 14 cargos (afrontaban 49) de tortura, maltrato infantil y crueldad contra sus 13 hijos.

El caso salió a la luz en 2018 cuando una de las hijas logró escapar de la casa y contar lo que pasaba.

Los Olguín recibieron a las dos menores en 2018, unos meses después de ser rescatadas de la casa de los Turpin, detalló hoy el portal de noticias MyNewsLA.

Según los documentos judiciales citados por el medio periodístico, Marcelino Olguín supuestamente besó a las víctimas y les dijo que no usaran camisetas. A las niñas Turpin se les dijo que si no cumplían con las demandas de los ahora acusados, no podrían volver a ver a sus hermanos mayores.

No está claro qué edades tienen las niñas que estaban bajo el cuidado de los Olguín. Cuando los hijos de los Turpin fueron encontrados en 2018, tenían entre 3 y 29 años.

Los acusados no tienen antecedentes documentados de condenas por delitos graves, y se encuentran libres bajo fianza.

David Turpin, ahora de 59 años, y Louise Turpin, ahora de 52, fueron sentenciados en 2019 a cumplir de 25 años a cadena perpetua cada uno.

Un documental de la cadena ABC transmitido en noviembre pasado reveló que supuestamente la vida no había mejorado mucho para la mayoría de los 13 hermanos Turpin después de que fueron rescatados y pasaran a cargo de los servicios sociales del condado de Riverside, vecino del condado de Los Ángeles.

