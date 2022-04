“Mi esposo quiere que me cubra cuando amamanto en público”

La maternidad es una de las actividades más hermosas, pero también de las más exigentes para las mujeres: al delicado cuidado de un ser frágil e indefenso, se suman tareas como amamantar, que es indispensable para la buena salud del bebé, pero que también despierta algunos prejuicios. Una mujer compartió su enojo porque su esposo quiere que se cubra cuando amamanta a la hija de ambos en público, pues lo hace sentirse “incómodo”… a él.

La mujer utilizó el popular foro de Reddit para expresar su frustración y su molestia ante la actitud de su esposo, pues mientras ella trataba de atender una de las funciones biológicas más básicas de un bebé, como es el hambre, él le pidió cubrirse mientras amamantaba.

La pareja y su pequeña hija estaban de visita en casa de los padres de él, cuando la nueva madre sintió que sus pechos se hinchaban debido a la acumulación de leche, el mejor alimento que las madres pueden dar a sus bebés durante los primeros meses (e incluso años) de vida. Para las madres que amamantan, ésta es una señal inequívoca de que es momento de darle de comer al bebé, antes de que el líquido se derrame y los pechos empiecen a doler.

Así que naturalmente la madre se sentó con su bebé en un sillón de la sala de estar de la casa de sus suegros y comenzó a amamantar. “Me cubrí, pero ella se quitó parte de la manta porque es un bebé”, narró la madre. El esposo entonces hizo notar su desacuerdo; se acercó para llevarle un pastelillo y al mismo tiempo le pidió que se cubriera porque había otros niños en el lugar.

Ella reaccionó y le pidió que la dejara en paz. Al regresar a casa, él le dijo: “Sabes lo incómodo que me siento cuando haces eso”. El asunto terminó en una discusión y ella narró la historia en el foro de internet.

“No solo no me apoya cuando soy la ÚNICA con la carga de amamantar, ¿tiene que molestarme? ¡Estoy más que enojada! Encuentro esto tan desconsiderado y más que egoísta“, expresó en su publicación.

Los usuarios de Reddit manifestaron su apoyo a la mujer y le sugirieron que, si el hombre se sentía tan incómodo, debería practicar y amamantar a la bebé. Otro dijo: “Tu esposo no está siendo solidario ni amable. Yo empezaría a tirarle una manta sobre la cabeza cada vez que come y le diría que me está avergonzando“, sugirió un usuario.

