Clarissa Molina disfrutó de un paseo por Nueva York junto a su prometido, Vicente Saavedra, y su madre

Clarissa Molina se fue de paseo a la ciudad de Nueva York en compañía de su prometido, Vicente Saavedra, y de su querida madre. La presentadora dominicana de El Gordo y La Flaca publicó una galería fotográfica en la que se le ve en la Gran Manzana disfrutando de la ciudad y de quienes la acompañaron en este viaje a una de las ciudades más representativas de Estados Unidos.

“No se imaginan todo lo que soñaba mientras caminaba por estas calles de NYC. Cada vez que voy es un viaje al pasado y eso me recarga para seguir disciplinada y trabajando duro para cumplir mis sueños y metas que me faltan por alcanzar. Un día feliz con mi mamá y mi amor @saavedravicente en la capital del mundo! La familia lo es todo”, expresó Molina al publicar las imágenes en su cuenta de Instagram, las cuales ya tienen más de 63,000 me gustas y más de 268 comentarios.

Clarissa Molina y Vicente Saavedra están comprometidos en matrimonio. La modelo, actriz y presentadora no ha dejado de presumir su amor junto a él en las redes sociales en ningún momento. Luego de que el empresario de la industria musical le entregara el anillo de compromiso en una linda playa y de que luego posaran para la exclusiva que obtuvo Hola USA! ella le dedicó unas muy lindas palabras de amor y agradecimiento a su ahora prometido.

“Mi felicidad en estas imágenes. Mi amor @saavedravicente gracias por elegirme como tú esposa. Dios y yo sabemos el gran hombre, hijo, padre, y hombre de fe que eres. Soy muy afortunada y bendecida por Dios. Te amo!”, expresó al publicar las imágenes de Hola USA! en su cuenta de Instagram.

“Soy el hombre más afortunado!! Nunca pensé que pasara así… tan tan… te amo reina ¡una vez más gracias mi amor! eres única!!”, le respondió Saavedra en los comentarios de la publicación.

Además, recientemente también Clarissa Molina llegó a las pantallas de cine con “Flow Calle”, una película inspirada en el género urbano donde ella interpreta a Lía. “Aquí Lía ensayando uno de los bailes que verán en el cine esta noche y fin de semana!”, dijo antes del estreno de la película en Puerto Rico y República Dominicana al publicar un video en el que usa atuendo deportivo que deja a la vista su abdomen y mueve el cuerpo al ritmo de una canción de reggaetón.

