El mejor comercial en la historia del fútbol cumple 20 años: Recordamos su legado y las leyendas que participaron en él [Video]

Este lunes 4 de abril se cumplieron 20 años desde que Nike revolucionara al mundo y lanzara “The Secret Tournament”, el primer comercial dedicado exclusivamente al fútbol que marcó el inicio de las cientos de producciones de nivel que incluían a jugadores de élite.

Con un remix del tema “A Little Less Conversation” de Elvis Presley hecho por el DJ holandés Junkie XL de fondo, un total de 24 jugadores que en el pasado fueron jugadores de primer nivel participaron en un torneo ficticio en el cual se enfrentaban 3 vs 3 dentro de una jaula que estaba en el fondo de un barco.

En total fueron 8 equipos los que jugaban a una simple regla: “gol gana”; el ‘árbitro’ del torneo era el exjugador del Manchester United, Eric Cantona, que en alianza con la marca deportiva también realizó otros trabajos publicitarios para el ‘Check Mark’.

Dentro de los equipos más importantes estaban los conformados por Thierry Henry, Francesco Totti e Hidetoshi Nakata, quienes “ganaron” la competencia y el equipo de los madridistas liderado por Luis Figo, Ronaldo Nazario y Roberto Carlos.

Además, otros jugadores como Ronaldinho Gaucho, Luis Enrique, los campeones del mundo en Francia 98 Patrick Vieira y Lillian Thuram, Fabio Cannavaro, Hernán Crespo, entre otros, también figuraron dentro del exitoso video.

El lanzamiento, presentado como promoción al Mundial de Corea y Japón 2002, cuenta con una versión corta de dos minutos donde se ve parte de los enfrentamientos y la final mientras que la versión extendida amplía más los 14 partidos.

En un complemento lanzado tiempo después, los mismos protagonistas de la final se enfrentaron nuevamente pero esta vez ganaba el que terminara rompiendo una de las dos paredes del barco donde estaban ubicados.

Aunque esta no había sido la primera publicidad de fútbol hecha por Nike se considera una de las pioneras en tema de marketing, pues se estima un gasto por parte de la compañía en más de $100,000,000 dólares.

El lanzamiento de “The Secret Tournament” dio pie a que posteriormente se presentaran otras campañas como Joga Bonito o Risk Everything, que tuvieron igual o mayor éxito que la primera incursión de Nike en el fútbol.

