El fracaso de los Lakers: Westbrook no quiso “apuntar con el dedo” y Davis acusa no tener a sus tres grandes figuras

Se consumó uno de los fracasos más rotundos en la era moderna de la NBA cuando Los Ángeles Lakers quedaron oficialmente eliminados esta temporada tras perder contra Phoenix Suns. Russel Westbrook, base armador del equipo, manifestó que no le gusta “apuntar el dedo” sobre algún compañero en búsqueda de culpables.

Westbrook acudió a la rueda de prensa y con una sonrisa respondió a la pregunta que le realizaron sobre lo que había ocurrido con el equipo esta temporada: “Pasaron muchas cosas este año, pero personalmente no me gusta apuntar el dedo”.

Aclaró que solo controla sus acciones individuales y no quiso dar nombres concretos. Todo esto tras la derrota 110-121 de Lakers en casa de Phoenix. “Buen intento”, le dijo sonriente al periodista que le hizo la pregunta.

Russell Westbrook sobre si quiere más oportunidades para ver qué puede hacer con un LeBron saludable y AD:



"Quiero decir, ese es el plan. Pero no se promete nada… Sí, queremos poder ver cómo se ve eso, lo que eso implica en el transcurso de una temporada de 82 partidos".

“Yo nunca me rindo, no forma parte de mi personalidad, más allá de lo que pase. No puedo hablar por mis compañeros, pero yo siempre juego hasta el final”, dijo.

Él, Westbrook, fue precisamente uno de los más señalados por la afición con respecto al fracaso del equipo.

Davis: “Es difícil ganar cuando no cuentas con tus tres mejores jugadores”

El ala-pívot Anthony Davis sí fue más específico en sus declaraciones al manifestar que les pesó no contar con sus tres mejores jugadores a tiempo completo.

“Nuestro objetivo era ganar el título, pero luego tuvimos lesiones y la situación cambió. Perdimos partidos, pero somos tres grandes jugadores y encontraríamos una manera de salir adelante”, dijo tras el partido contra Suns.

¿Quiénes son esos tres jugadores? LeBron James, Russel Westbrook y Anthony Davis.

“Es difícil ganar cuando tus tres mejores jugadores no pueden tener tiempo juntos en la pista. Es mala suerte. Pero tenemos que recargar pilas y ver lo que viene (…) Personalmente, tuve una lesión desafortunada (un esguince de tobillo que lo dejó fuera mes y medio entre el 16 de febrero y el 1 de abril) y no pude estar en la pista”, finalizó.

