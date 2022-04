Agenda de eventos: ideas para el fin de semana

Pimpinela en el United Palace

Pocos artistas pueden festejar cuatro décadas sobre los escenarios de medio mundo con la vigencia y convocatoria de los hermanos Lucía y Joaquín Galán. Pimpinela, creadores de un estilo único, es uno de ellos, y lo festejan con un nuevo espectáculo “40th Aniversario”, que este viernes 8 de abril llega al United Palace. Un concierto plagado de grandes y nuevos éxitos que hará emocionar una vez más a un público de todas las edades que los sigue incondicionalmente de generación en generación. El dúo interpretará sus nuevas canciones, “Traición”, “2020 El Año que se detuvo el tiempo”, “Payaso” y “Siempre Vivirás dentro de mí”, junto a clásicos de la música hispanoamericana como “Olvídame y pega la vuelta”, “A Esa”, “Ahora decide”, “Valiente” y “Dímelo delante de ella”, entre muchos otros. A las 8:00 pm. Entradas en: https://www.ticketnetwork.com/

Cortesía

La soprano Verónica Villaroel en el Museo del Barrio

Opera Hispánica se enorgullece de presentar a la gran soprano chilena Verónica Villarroel en un recital romántico titulado “Y Volveré”, que se llevará a cabo en El Teatro de El Museo del Barrio (1230 5th Avenue, Manhattan) este jueves 7 de abril a las 7:30 pm. Villarroel es posiblemente la soprano sudamericana más exitosa de los últimos tiempos, y es considerada una de las mejores actrices cantantes de nuestros días.

La actuación contará con boleros, tangos y canciones populares de España y América Latina, como Gracias a la Vida, de Violeta Parra, Cuando estoy contigo, de Armando Manzanero, Muñequita linda, de Maria Grever y Las morillas, de Jaén de García Lorca. El respetado director musical y pianista Pablo Zinger dirigirá un conjunto instrumental, con apariciones especiales de la bailarina flamenca estrella Sonia Olla (quien coreografió los números de Flamenco del Rebel Heart Tour de Madonna) y el cantaor Ismael Fernández. Para más información, visite: www.operahispanica.org

Foto: Martin Bernetti/AFP via Getty Images

Una gran fiesta brasileña al estilo elrow

La fiesta más loca del mundo, elrow, viene desde Barcelona para traer una experiencia inmersiva inolvidable como ninguna otra a Nueva York para una versión retorcida de un fin de semana de la infame celebración de carnaval “fiesta callejera en la jungla”, con su fiesta temática especial ‘Sambowdromo Do Brasil’.

Las celebraciones comienzan la noche del sábado 9 de abril durante nueve horas y media, de 8:00 pm a 5:30 am, y luego se reabre para la segunda parte el domingo 10 de abril durante el día durante diez horas más, de 1:00 a 11:00 pm. La música será una combinación estimulante del mejor tech-house actual, de mano de reconocidos DJs internacionales, con los ritmos de samba, batacuda, bossa nova, tropicalia y otros sonidos tradicionales brasileños mezclados para crear un Afro-tech-house verdaderamente único en su clase. Prepárese para encontrarse con tamborileros, bailarines, criaturas de otro mundo, zancudos y habitantes nativos de Brasil que llevan regalos de bienvenida. En el Great Hall at Avant Gardner ( 140 Stewart Ave, Brooklyn). Entradas e Información en: https://za.fan/elrowNYSpring

Cortesía elrow

Paw Patrol Live en el teatro Hulu

El show infantil PAW Patrol Live! “The Great Pirate Adventure” hará una parada en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden, este sábado 9 de abril, a las 10:30 am, 2:00 y 5:30pm, y el domingo 10 de abril a las 10:30 am y 2:00 pm. Una producción llena de acción y música, en la que los heroicos cachorros de la serie animada PAW Patrol, producida por Spin Master Entertainment y transmitida por Nickelodeon, se embarcan en una aventura con temática de piratas para descubrir un tesoro escondido. Los boletos están disponibles en www.msg.com/pawpatrol o en las taquillas de Ticketmaster en el Madison Square Garden, Radio City Music Hall y Beacon Theatre.

Cortesía MSQ

Exhibición “Guadalupe Maravilla: Tierra Blanca Joven”

El Museo de Brooklyn ( 200 Eastern Parkway) inaugura esta semana la exhibición “Guadalupe Maravilla: Tierra Blanca Joven”, la cual se basa en las propias experiencias de la artista como inmigrante indocumentada y sobreviviente de cáncer para entrelazar temas de desplazamiento, enfermedad, recuperación y sanación en obras nuevas y existentes, objetos de la colección de arte maya del Museo y una Sala de Curación. La salvadoreña dedicó su práctica artística, que incluye esculturas, dibujos, pinturas, coreografías, sonido y performance, a la sanación.

Maravilla tituló la exposición Tierra Blanca Joven para evocar una experiencia intergeneracional de desplazamiento de El Salvador: desde el siglo V EC, cuando una enorme erupción del volcán Tierra Blanca Joven obligó a los mayas a salir de la región, hasta el propio desplazamiento del artista como resultado de la guerra civil de 1979-1992 y el de los niños indocumentados que han huido de la creciente violencia del país y se encuentran recluidos en centros de detención. Información: https://my.brooklynmuseum.org/

Cortesía Museo de Brooklyn

El estreno mundial de “Threads”

El grupo Amanda Selwyn Dance Theatre anuncia el estreno mundial de “Threads”, una pieza que explora lo que nos mantiene unidos en el aislamiento y la práctica de dejar ir, según explica la misma Amanda Selwyn, directora artística. “Esta pandemia ha puesto de relieve dónde están las prioridades, el valor de nuestras conexiones humanas y la naturaleza muy fugaz de todo.. La música y el movimiento en este innovador trabajo de larga duración encarnarán estos lazos que nos mantienen unidos y su fragilidad para separarnos”. Esta es una historia de angustia, perdón, pérdida, nuevos comienzos, agencia e impotencia. Las actuaciones serán del 7 al 9 de abril, a las 7:30 p.m. en el New York Live Arts (219 W. 19th Street). Para obtener más información y comprar boletos, visite newyorklivearts.org

Cortesía María Baranova

Garden of Dreams regresa al Radio City

La Fundación Garden of Dreams anunció el regreso del espectáculo anual de talentos Garden of Dreams luego de una pausa de dos años. El evento de 2022 marcará la 14.ª iteración del Talent Show, en el cual más de 100 jóvenes del área triestatal, todos enfrentando obstáculos inimaginables, subirán al Gran Escenario en el Radio City Music Hall para exhibir una variedad de talentos, con interpretaciones vocales de canciones originales y otras reconocidas, desde pop a Broadway, números de baile, interpretaciones instrumentales, monólogos cómicos, raperos y más. Los 24 actos están compuestos por jóvenes de 19 de las 30 organizaciones asociadas de la Fundación, incluidas Make-a-Wish, New York Presbyterian Medical Center, Department of Homeless Services, Children’s Aid y más. El próximo miércoles 13 de abril de 2022 a las 7:00 p.m. Gratuito pero las entradas deben reservarse en gardenofdreamsfdtn.org/talentshow2022.

Cortesía MSQ

El Museo South Street Seaport arranca su temporada de primavera

El South Street Seaport Museum anuncia las exhibiciones de primavera de 2022 y la temporada de navegación en 12 Fulton St. Las exhibiciones gratuitas incluyen la nueva galería introductoria South Street and the Rise of New York, así como un regreso recientemente reconfigurado del popular Millions: Migrants and Millionaires a bordo de los Grandes Transatlánticos, 1900-1914. Cada exposición estará abierta al público los viernes, sábados y domingos de 11 am a 5:00 pm. Además, el velero Wavertree, el buque faro Ambrose y la exhibición al aire libre en el muelle 16 continúan recibiendo visitantes de forma gratuita los viernes, sábados y domingos de 11:00 a. m. a 5:00 p. m. La entrada general incluye el acceso a las galerías y a Wavertree, y se pueden reservar entradas programadas con anticipación en seaportmuseum.org/visit, donde también puede optar por agregar una visita guiada gratuita al Ambrose.

Cortesía: Richard Bowditch

Un paseo por Fort Greene y Clinton Hill

Estos vecindarios albergan muchos tesoros de Brooklyn, incluida la Academia de Música de Brooklyn, que presenta teatro, danza, películas, música en vivo y mucho más, y The Center for Fiction, donde se desarrollan charlas de escritores famosos, talleres y eventos para niños; dispone de una cafetería, bar, librería y biblioteca.

El Fort Greene Park, una gema diseñada por los arquitectos paisajistas de Central Park Olmsted y Vaux, tiene un imponente monumento construido por el arquitecto de la edad dorada, Stanford White, en conmemoración a más de 11.500 prisioneros de guerra estadounidenses que murieron a bordo de barcos británicos durante la Guerra Revolucionaria. Los aficionados a la arquitectura querrán admirar las mansiones, villas y casas adosadas de estilo italiano y Beaux Arts, con sus columnas y elaborados trabajos en piedra a lo largo de las avenidas Clinton y Washington.