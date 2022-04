El libro “Yo no soy tu perfecta hija mexicana” tendrá película: América Ferrara anuncia casting para Netflix

“Yo no soy tu perfecta hija mexicana” es un libro escrito por Erika L. Sánchez. Este fue publicado en 2017 y este 2022 se inicia el casting para su realización. Sí. Fue América Ferrara la que dio la noticia al anunciar que se abren los casting, porque están en la búsqueda de Julia, así es, están buscando a la protagonista de esta historia.

La historia en sí expone la vida de Julia, una joven que decía no ser la perfecta hija mexicana porque ese rol al parecer lo cumplía su hermana Olga, y con creces. ¿Por qué? Sencillamente porque Olga decidió no aspirar a tener una vida académica. Escogió la vida del hogar: quedarse en casa para cuidar a sus padres y a sus hijos, para ser y hacer todo lo que Julia nunca quiso.

Por la información proporcionada por America Ferrara se sabe que ella fungirá como directora de la cinta. Y es que sí, aún cuando podríamos pensar que este libro podría suscitar la creación de una serie, este no es el caso. “Yo no soy tu perfecta hija mexicana” será una película que se producirá y transmitirá por Netflix.

Ferrara ha sido muy abierta con sus seguidores ya que ha ofrecido brindar información sobre el casting a través de mensajes en Instagram. Ahora todos estarán preguntando cuáles son las bases del casting. Pero esto parece haberse salido de control, porque la cuenta de correo electrónico se vio asaltada por la cantidad de correos que entró y la actriz y directora ha tenido que informar que de momento se ha desativado, pero que en breve volverá a su funcionamiento.

Ahora que la película sobre este escrito ha sido anunciada, creo importante recomendar que compren el libro, lean la historia y se empapen del talento de su autora, Erika L. Sánchez: novelista, poeta y ensayita. Para leer tienen 287 páginas, y gracias a la fluida narrativa éste se lee con mucha tranquilidad. El inicio de esta historia es impactante. No abre su historia con un suceso tranquilo. No. Sólo adelantaré que en las primeras páginas el lector se encontrará conociendo a uno de sus personajes de manera descriptiva porque en si la persona de la que se habla está muerta. View this post on Instagram A post shared by Clary Castro / Online Editor (@clarycastro)

Más sobre América Ferrara:

“¿Cómo puedes tener un hijo tan rubio?”, preguntó una seguidora a la actriz de Hollywood America Ferrara y ésta le respondió

America Ferrara presume su pancita de embarazada y hace tributo a las guerreras indígenas desde la alfombra roja de los Oscar 2020

FOTO: América Ferrara anunció que está embarazada