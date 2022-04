Estos son los famosos que no le dan la espalda a Ángela Aguilar: Jhonny Caz, Jomari Goyso, Poncho De Nigris, Ana Bárbara y muchos más

Los famosos no le han dado la espalda a Ángela Aguilar. La comunidad artística se ha unido y ha esuchado sus palabras. Ante estas responden con amor, con respeto y la animan a seguir adelante a seguir brillando.

Aquí les dejamos algunos de los mensajes más sentidos que ha recibido la joven intérprete.

Jhonny Caz: “Venga hermosa, mujer ejemplar eres, no tienes porque dar explicaciones de cómo vives o de qué manera amas, quien realmente está contigo es por tu talento y tu ángel y esas personas no necesitan una explicación y quienes las piden no la merecen. Sigue brillando”.



Ana Bárbara: “Te amo y eres una reina con un alma muy linda, y lo mas importante, confías porque eres buena! Y eso es el tesoro mas grande que puede tener un ser humano”

Jomari Goyso: “El que te ama siempre respetará cualquier decisión que tú tomes. El que te envidia siempre encontrará cualquier excusa para señalarte. Sigue tu camino de éxito y no te pares por nadie. Love u”.

Amandititita: “Te respeto, te admiro muchísimo, te respaldo. No sé qué pasó, pero estoy segura que no tienes que explicar nada, solo vivir, y extender esa luz en un mundo duro. Y cualquier cosa, no estás sola. ¡Aquí está tu manada! Te amamos”.

Jessica Maldonado: “Eres una jovencita con el respaldo de una familia que te ama por sobre todas las cosas me parte el corazón verte preocupa por lo que te a tocado vivir. No te lo mereces. Eres una joven con mucha sabiduría te quiero y te mando un apapacho y recuerda que TODO PASA 🙌❤️”.

Argelia Atilano: “Mi querida Angela, he pensado en ti todo el día, pidiéndole a Dios que te de la fortaleza que necesitas para superar esta tristeza que te consume. Igual, que valentía la tuya de dar la cara. Eso te hace aún más GRANDE, más querida, admirada y respetada por todos nosotros pero honestamente, NO le debes explicaciones a nadie. Sigues siendo la misma Angela que queremos desde el primer día con todo y sus debilidades y enormes virtudes. We love YOU for being YOU, hermosa. We got your back always”.

Lupita Infante: “Ánimo reina 👑 eres y seguirás siendo un orgullo para nosotros . Conocemos tu corazón. Pa’delante y que nadie te quite tu paz interior, hermosa ❤️❤️❤️ sigue brillando como siempre”.

Sherlyn: “Eres una princesa y nada puede afectar tu imagen, eres un orgullo para México! Y los que te conocemos sabemos tus valores”.

Cynthia Rodriguez: “Eres talentosa y hermosa, y tienes una carrera exitosa a base de trabajo y esfuerzo, nada lo va a cambiar, todo mi apoyo para ti”.

Poncho De Nigris: “Eres ejemplo que no te afecte en tu energía. Eres luz! Brilla”.

Más sobre Ángela Aguilar:

Filtran fotografías de Ángela Aguilar: aparece muy cariñosa junto a su supuesto novio

Pepe Aguilar no habla de Gussy Lau y Ángela Aguilar, pero sí celebra el cumpleaños de su otra hija: Aneliz Aguilar

Gussy Lau. Ángela Aguilar sugiere que ha sido traicionada por su supuesto novio

Ángela Aguilar rompe el silencio y admite haber confiado en quien no debía: ¿Gussy Lau mintió?

Ángela Aguilar: “Me siento violada”. Hija de Pepe Aguilar reacciona a la filtración de sus fotos privadas