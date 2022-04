Tiroteo en famoso centro comercial “American Dream Mall” en Nueva Jersey: un herido

Una persona resultó herida ayer en un tiroteo en “American Dream Mall”, el segundo centro comercial más grande del país, en East Rutherford (NJ).

No está claro lo sucedido, pero las autoridades estaban buscando a tres posibles sospechosos que huyeron de la escena justo después del tiroteo alrededor de las 5:50 p.m., informó Pix11. La Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) instaló un puesto de comando después.

Dos fuentes le dijeron a NBC News que una persona recibió un disparo en el área del estacionamiento del centro comercial y que el sospechoso había huido. Un funcionario no identificado dijo que la víctima entró al centro comercial y éste fue cerrado como medida de precaución.

“Todavía se considera una escena activa ya que las autoridades en el lugar realizan actividades de evacuación controladas”, publicó en Twitter la alcaldía de Rutherford a las 9:32 p.m.

“Se ha determinado que el incidente del balacera en el American Dream no fue un pistolero activo”, informó poco antes NJSP, citada por el gobernador Phil Murphy. “Estamos monitoreando de cerca la situación y orando por los afectados. Se recomienda al público que se mantenga alejado del área en este momento”, escribió.

Una mujer que estaba dentro del centro comercial tuiteó sobre el incidente y lo calificó como “la cosa más aterradora” que le ha pasado. Escribió que un hombre recibió dos disparos en el pecho, pero las autoridades no confirmaron de inmediato esa información.

“American Dream” es el centro comercial más grande de Nueva Jersey y el segundo en Estados Unidos. Thank you to our brave @NJSP Troopers and law enforcement professionals on the scene at the American Dream Mall. We are incredibly grateful for your swift response. https://t.co/fpsmBTsgif— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) April 8, 2022

En la víspera, la noche del miércoles se produjo una balacera en el centro comercial “Roosevelt Field Mall” en Garden City (Long Island, NY), generando caos y cierre de tiendas, pero no hubo heridos.