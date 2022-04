En medio de lágrimas: Actor de ‘La Casa de Papel’ mostró devastado el incendio de su casa

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El actor español, Miguel Herrán, mejor conocido como ‘Río’ por su interpretación en la reconocida serie ‘La Casa de Papel’, mostró a través de sus redes sociales el incendio que se estaba registrando en su vivienda. En un primer video publicado en su historia de Instagram se le escucha cuando dice “no lo puedo creer”.

En medio de la impotencia y las lágrimas, Herrán hizo de conocimiento público lo que le estaba pasando acompañado del mensaje “buenos días” el pasado viernes en horas de la mañana. Mientras grababa las altas llamas que se registraron dentro del domilicio se pudo apreciar un montón de escombros esto como consecuencia de lo que había generado el incendio de gran magnitud.

Posteriormente, el actor de cine y televisión publicó otro video en el cual se veía que las llamas habían sido controladas. Luego entró a la vivienda donde se pudo apreciar una presunta sala de estar, libros quemados y también la cocina.

“Me he pillado dormido y me he despertado con el ruido de mi casa ardiendo. He salido por la ventana de mi habitación”, manifestó el protagonista de la serie ‘Élite’ a Hola.com.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce si esa era la casa principal de Herrán o simplemente era una de las propiedades que el actor de 25 años tenía. Además, tampoco se sabe lo que habría causado las fuertes llamas en lo que aparenta ser pérdida total.

“Las pérdidas han sido únicamente materiales… Y como dice un buen amigo mío, problemas del primer mundo..”, escribió un día después del suceso en que se registró en la vivienda.

Además, el español también agradeció a los bomberos que lograron acabar con el incendio así como a la seguridad de la urbanización.

El también ganador del Premio Goya en el año 2016, no ha hecho más publicaciones sobre lo sucedido la mañana del pasado viernes. Varios de sus colegas se han manifestado que enviarle mensajes de apoyo, mientras que otros le han escrito para ofrecerle ayuda ante el suceso registrado.

