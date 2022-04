Se anuncian los nominados a los Billboard Music Awards 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Este 8 de abril se dio a conocer la lista completa de finalistas para la edición 2022 de los Billboard Music Awards revelando que The Weeknd es el artista líder de este año con 17 nominaciones.

Otros candidatos para un codiciado trofeo de Billboard incluyen:

Doja Cat con 14 nominaciones

con 14 nominaciones Olivia Rodrigo con 13 nominaciones

con 13 nominaciones Justin Bieber con 11 nominaciones

con 11 nominaciones Kanye West con 7 nominaciones

Drake, que tiene 29 victorias en la entrega de premios, también es finalista en 11 categorías. Mientras que Taylor Swift es finalista en 7.

Los nominados a Mejor Álbum de Rock son ‘Scaled and Icy’ de Twenty One Pilots, ‘Mercury — Act 1’ de Imagine Dragons, ‘OK ORCHESTRA’ de AJR, ‘Music of the Spheres’ de Coldplay y ‘Sob Rock’ de John Mayer.

En la categoría Top Rock Song, los contendientes son ‘Beggin’ de Måneskin, ‘Follow You’ de Imagine Dragons, ‘My Universe’ de Coldplay y BTS, y ‘Meet Me at Our Spot’ de Willow Smith y Tyler Cole.

Megan Thee Stallion, Pooh Shiesty, BTS, Adele, Migos, Machine Gun Kelly, Silk Sonic, Ariana Grande, Dua Lipa, Ed Sheeran, Lil Nas X, Lady Gaga y muchos más también recibieron nominaciones este año.

De las estrellas latinas, como era de esperarse, se encuentran Bad Bunny y Karol G, Grupo Firme, Rosalía, Farruko, Rauw Alejandro y Kali Uchis también compiten en distintas categorías.

Este año se dieron a conocer cinco nuevas categorías, cuatro basadas en las primeras listas globales autorizadas de Billboard y una que mide canciones virales. Esto eleva el número total de categorías a 62.

Los nominados y los ganadores de los Billboard Music Awards se basan en varios factores, como las ventas de álbumes y canciones digitales, los números de transmisión, la transmisión de radio y el compromiso social.

El período de calificación para el programa de este año fue del 10 de abril de 2021 al 26 de marzo del año en curso.

El anfitrión de los Billboard Music Awards 2022 se anunciará en las próximas semanas. El año pasado el encargado de conducir el evento fue Nick Jonas, de los Jonas Brothers.

La gala se transmitirá en vivo el 15 de mayo desde el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas a las 8 p. m. ET por NBC. View this post on Instagram A post shared by Billboard Music Awards (@bbmas)

Sigue leyendo: The Weeknd considera cambiar de nombre artístico simplemente como Abel

– Anuel AA agrede a DJ por poner canción de Karol G mientras estaba con Yailin

– Kanye West critica a Forbes por subestimar su fortuna, asegura que es mucho más rico

– Doja Cat amenaza con dejar la música luego de la reacción violenta de sus fans en Paraguay