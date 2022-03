Anuel AA agrede a DJ por poner canción de Karol G mientras estaba con Yailin

Anuel AA y Karol G solían conformar una de las parejas favoritas en el mundo del espectáculo, sin embargo, hace precisamente un año que los artistas decidieron ponerle punto final a su noviazgo de tres años.

Aunque se especulaba que podrían retomar su noviazgo luego de haber compartido escenario en uno de los conciertos de Karol G, Anuel AA inició un romance con la influencer Yailin La Más Viral.

Desde entonces, los internautas han estado pendientes de cada detalle que la nueva pareja postea en sus redes sociales, donde ahora mismo se encuentran protagonizando una polémica.

Resulta que Anuel AA está recibiendo un sinfín de críticas tras haberle lanzado un hielo en la frente a un DJ que puso la canción ‘Mami’ de Karol G.

El hecho se registró en una discoteca ubicada en Orlando, Florida, a donde el reguetonero asistió en compañía de Yailin y alguien tuvo la oportunidad de captar el momento justo en el que el reguetonero comete lo que están calificando en redes como agresión.

“Pues que salga de la galaxia con su mujer si no quieren música de Karol”, “Si no sintiera nada por KarolG no se pusiera así y Yailin debería preocuparse más por eso y no por la canción, esas reacciones de él tan obvias y negativas”, “De esa clase de personas, cualquier cosa es de esperarse”, “Esa reacción es violenta. Debería el DJ demandarlo por abusivo”, escriben los usuarios.

DJ reacciona al “ataque” de Anuel AA

Tras hacerse viral la grabación, el DJ se pronunció y dijo que no planeó nada y que solo trataba de complacer al público. Además, indicó que antes de que sonara el tema, ya había puesto varios de Anuel.

“El público es el que manda. Yo tuve que ponerla. Mala mía si ofendí a alguien, bueno, obviamente ofendí a Anuel, pero no fue mi intención”, explicó Tony Rosario en un directo.

Aparentemente, al momento del impacto él no se dio cuenta quien había sido, ya a la mañana siguiente se pudo percatar de que se trataba del ex de La Bichota: “eso no lo planee, él llegó de sorpresa y cuando lo vi comencé a tocar todas las canciones de él. Después la gente me estaba pidiendo ‘Mamiii’ y yo la puse”, declaró.

A pesar de que ya ha pasado un año de su rompimiento, y que Anuel AA ya tiene otra pareja, parece ser que aún tiene problemas con que le recuerden a Karol G.

Tanto Anuel como Yailin no han hecho ninguna declaración al respecto, sin embargo, desde hace unas horas la cuenta de Instagram del reguetonero aparece con una fotografía de la dominicana en la imagen de perfil.

