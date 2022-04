Mujeres Destacadas 2022: Mónica Morales

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mónica Morales cuenta que desde pequeña fue muy “habladora”, característica que le serviría para arrancar lo que sería su carrera frente a las pantallas de tv.

“Había un show de radio en mi escuela y me nombraron copresentadora, a pesar de que era muy tímida. Saber el poder que tenía me encendió el gusanito del periodismo”, asegura la comunicadora nacida en Chicago, de padre noruego y madre boliviana.

Luego, Dianne Magnun, una periodista que tenía un programa llamado “Positively Magnun-Magnun force”, donde contaba historias positivas, terminó de inspirarla.

“Creo que ella fue parte de la razón por la que tengo el segmento Monica Makes it happen, porque me di cuenta desde temprana edad que es posible compartir noticias positivas en tv y lograr que se hagan cosas”, cuenta sobre su popular segmento en PIX 11, donde se desempeña como reportera desde hace casi 13 años.

Luego de haber estudiado una licenciatura en Periodismo de Difusión y Psicología de la Universidad de Miami y una Maestría en Periodismo de Difusión de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Florida; Morales pasó por varias de las cadenas de televisión más importantes del país, como WFXT-FOX25 en Boston, WTVJ-NBC6 en Miami, WDJT-CBS en Milwaukee y CNN en Atlanta.

A Nueva York llegó inspirada por los eventos del 11 de Septiembre, los cuales cubrió para FOX25.

“Recuerdo haber pensado que fue el peor día de mi vida pero al mismo tiempo presencié la mejor demostración de humanidad y ayuda, y quise ser parte de esta ciudad”, cuenta.

Y ya estando aquí logró convertirse en una especie de heroína comunitaria

“Cuando cubría breaking news siempre me quedaba insatisfecha porque sentía que nunca podía darle continuación a las historias”, dice sobre la motivación para crear el espacio Monica Makes it happen, con el cual ha visitado más de 150 desarrollos de vivienda pública y ayudado a reparar más de 45 casas, entre otras muchas cosas.

Su labor le ha merecido múltiples premiaciones, a las que se le suman un Emmy Nacional por Breaking News, cinco Emmy locales y un premio Edward R. Murrow.

La madre de dos niños, casada con un neoyorquino, espera ahora poder tener su propio programa de televisión, sueño que asegura está muy cerca de lograr.