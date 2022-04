“El más patético”: llueven las críticas sobre Christian Pulisic tras errar dos goles en la eliminación del Chelsea ante el Real Madrid en la Champions [Video]

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Chelsea fue eliminado por el Real Madrid de la UEFA Champions League y no han tardado en llover las críticas hacia Christian Pulisic, quien tuvo la oportunidad de evitar la eliminación de los Blues, pero erró dos oportunidades claras de gol sobre el final del tiempo reglamentario. }

“Capitán América” ingresó al partido al minuto 83′, reemplazando a Timo Werner. Para aquel entonces, el global estaba igualado (4-4) y un tanto más significaba el gol del pase a semifinales.

Pulisic la tuvo, primero al minuto 91′. Un cabezazo de Rudiger lo habilitó en el área chica para que rematara del volea. El estadounidense la mandó muy arriba del arco de Courtois.

Luego, en el último minuto del tiempo reglamentario volvió a tenerla dentro del área chica gracias a otro pase de cabeza de Havertz, esta vez con pierna derecha. Y aunque pasó más cerca del arco, no fue suficiente. Ocasión errada.

Lo demás es historia: el Real Madrid marcó al inicio de la prórroga y luego supo sostener el resultado.

Las críticas de los fanáticos del Chelsea han sido duras contra Pulisic, quien de por sí parte con mayor responsabilidad por llevar la codiciada camiseta ’10’.

“Definitivamente Christian Pulisic estuvo jugando contra nosotros, no les voy a mentir“, dijo un fanático del Chelsea, en referencia al desempeño del estadounidense, que en parte les costó la clasificación.

Christian Pulisic was definitely playing against us not gonna lie— Bolu🇳🇬 (@CFCBolu) April 12, 2022

“Últimamente, jugar con Christian Pulisic es como jugar con 10 hombres”, señaló otro de los fanáticos que se mostró decepcionado por las fallas del ’10’. Lately, playing with Christian Pulisic has been like playing with 10 men. He’s been shocking.



Repay the faith, kid. #RMACHE— C A R E F R E E (@CarefreeEdition) April 12, 2022

Para otro, la única explicación es que Christian Pulisic quería jugar los 30 minutos de la prórroga. Desde patético en adelante, la lluvia de críticas al estadounidense no paran. El Chelsea se quedó sin UEFA Champions League. Christian Pulisic wants to play 30 more minutes— Harry Edwards (@harryedwards16) April 12, 2022

