Michelle Salas está en Miami: territorio de Frida Sofía

Michelle Salas está en Miami y en efecto está dejando a todo el que la ve suspirando por las ezquinas. Esta bella modelo e influencer ha llegado a la ciudad y al parecer se está hospedando en el Hotel Nobu. En varias de las fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram ha expuesto su hospedaje. Y en una de éstas dijo: “La que duerme poco y sueña mucho”. Así que todo indica que su visita no ha sido por placer, sino laboral.

Pero en medio de todas sus publicaciones se destacó la promoción que realizó para la fragancia de Gucci. View this post on Instagram A post shared by ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs 🧿 (@michellesalasb)

A través de las historias de Instaram de Michelle Salas descubrimos que la modelo está en Miami porque está realizando una sesión de fotografía para la marca Portèlo. Por los outfits elegidos se ve que la campaña viene colorida.

También pudimos ver que Michelle tiene verdadera apreciación por las joyas mexicanas. Y esta es una de sus marcas favoritas. Con ustedes: Malandra. View this post on Instagram A post shared by Malandra Jewelry (@malandramexico)

Se sabe, por otra parte, que Miami está siendo cede de otras marcas que están realizando lanzamientos y encuentros con influencers que han colaborado en campañas con H&M por ejemplo. Una de las que se ha dejado ver en esta ciudad en donde también vive y reina Frida Sofía, tía además de Michelle Salas es la también empresaria Anna Sarelly. View this post on Instagram A post shared by Anna Sarelly (@annasarelly)

Frida Sofía por su parte sigue creciendo, disfrutando de la vida y demostrando los muchos talentos que posee, uno de éstos es la danza. Y con sentido video le ha demostrado a sus seguidores lo bien que se le da este talento artístico. View this post on Instagram A post shared by Frida Sofia (@ifridag)

Como empresaria su marca sigue creciendo y aquí una muestra: View this post on Instagram A post shared by Frida Sofia SHOP (@fridasofia_shop)

