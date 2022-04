“Rendirse no es una opción”: La respuesta de Luka Modric al partidazo que jugó ante Chelsea y por el que fue coronado como MVP

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Cuando el Real Madrid estaba muerto y sin ideas por el 0-3 en el marcador ante Chelsea apareció Luka Modric y ese fue el fin de todo. La asistencia del croata para Rodrygo revivió a los Merengues y fue el empujón que necesitaban para avanzar a las semifinales de la UEFA Champions League; gracias a ello se alzó como el MVP del encuentro.

Con 36 años, Modric dejó en claro que su MVP no fue de casualidad al ser el protagonista del encuentro corriendo en los 120 minutos del partido, robando balones, creando juego y filtrando entre líneas para que el Real Madrid despertara del letargo en el que estaba inducido.

Pero por si fuera poco, el trabajo del mediocampista estrella no solo influyó este martes en el Santiago Bernabéu sino también en el encuentro de ida, al asistir a Karim Benzema en la victoria 1-3 en Londres.

TWO GOALS IN THREE MINUTES FOR KARIM BENZEMA. 💥



The ball from Luka Modric though. 😍 pic.twitter.com/uKKoP2SU0S — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 6, 2022

Por esta razón la respuesta del croata luego de la clasificación a semifinales fue más que clara, ante un Real Madrid que estaba contra las cuerdas.

“Rendirse no es una opción“, fue el mensaje que dejó Modric para aquellos que en algún momento pensaron que la eliminatoria estaba sentenciada en favor del Chelsea.

Giving up is not an option.— Luka Modrić (@lukamodric10) April 12, 2022

Eso lo agradeció el público presente en Madrid al alabar y corear el nombre de Luka Modric una y otra vez tras el partido, algo que recibió con orgullo el 10 blanco, no sin antes aclarar que aún no sabe lo que le depara el futuro.

“Es un orgullo tremendo escuchar al público gritando mi nombre. Agradezco el cariño que me han dado desde el primer día que llegué aquí. ¿El futuro? No sé (ríe). Vamos a ir año a año”, expresó. Man of the Match | @lukamodric10 🏆#Croatia captain continues to fight for another @ChampionsLeague title as @realmadriden progresses to the semifinals, following 2:3aet loss to the defending champions, @mateokovacic8's @ChelseaFC! #UCL #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/mklNubLK24— HNS (@HNS_CFF) April 12, 2022

Muchos a los 36 años ya se encuentran en la vía del retiro o fuera del fútbol del alto nivel, pero Luka Modric cada vez más demuestra que sigue vigente y está en la búsqueda de su quinta Champions con el Real Madrid.

También te podría interesar: