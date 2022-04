Yailin, la novia de Anuel, muestra cantidades de dinero mientras maneja y en redes sociales estallan

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las críticas no dejan de llegar a Yailin “la más viral”, la novia de Anuel. La pareja del cantante boricua mostró un video mediante las historias de su cuenta de Instagram en las que va conduciendo y muestra su dinero en efectivo al tiempo que va cantando una canción.

Estas imágenes han causado la reacción de muchos usuarios de las redes sociales, quienes han manifestado su rechazo hacia estas acciones de la cantante y bailarina nacida en República Dominicana. Chisme No Like público el clip en su perfil de Instagram y estos son algunos de los mensajes que han dejado en el post:

“Pobre mujer se ve que viene de abajo y presume lo que careció pobre”.

“Hay un dicho que dice dime de qué presumes y te diré de qué careces”.

“Es que ella nunca ha tenido nada ahora disfruta de “riquezas” materiales..”

“Ok, bien por ella, cada quien presume de lo que carece”.

“Qué vacío existencial tiene esta niña. Pobre a pesar de tener dinero”.

Desde que comenzaron los rumores del romance entre ambos artistas, que luego se confirmó mediante publicaciones hechas por ambos en las redes sociales, las críticas han llovido sobre la intérprete dominicana y sobre Anuel debido a la manera en la que han presumido de su amor ante el mundo.

Hace algunas semanas los artistas estrenaron su primera canción juntos llamada “Si tu me busca”. Este tema fue criticado debido al contenido. “MÚSICA PARA ADULTOS!!!!!!! MÚSICA DE CALLE!!”, había escrito Anuel al momento de mostrar en su cuenta de Instagram un extracto del video musical de la canción.

Asimismo, cuando el intérprete boricua y ex pareja de la colombiana Karol G anunció su próxima gira de conciertos fueron muchos quienes le pidieron que no cante ese tema cuando esté en el escenario.

“Con que no cantes Si tu me buscas esta todo bien”, “Quiero ver qué pasará cuando suba a yailin a cantar la canción”, “Voy al concierto con la condición que no cantes si tú me buscas”, “Si cantas la canción con yailin arruinas la gira eso noma te digo”, “Nomas no traigas a @yailinlamasviralreal y todo va estar bien brodel”, le comentaron en su post.

