¿Anuel podría ser el sucesor de Daddy Yankee? Esto respondieron los seguidores de Telemundo

En la cuenta de Instagram de Telemundo han hecho una pregunta que generó la reacción de más de 17,000 personas. El canal de televisión preguntó que si Anuel podría ser el cantante del género urbano que se convierta en el sucesor de Daddy Yankee, ya que este se retirará formalmente de la música tras culminar su gira de conciertos llamada “La última vuelta”.

“¿Crees que Anuel podría ser el sucesor de Daddy Yankee?“, dice el texto que acompaña esta publicación y las respuestas no han parado de llegar.

Muchas de las personas que han dejado sus comentarios en esta publicación señalan que esa situación nunca sería posible. Estos son algunos de los mensajes más destacados que han dejado las personas en la publicación de Telemundo:

“Jajajajaja qué chiste. Daddy yankee nunca tendrá un sucesor es fue y será único”, “Que falta de respeto a Daddy es esa pregunta por favor”, “Pero ni en sueños no tiene disciplina y le encanta la controversia siempre le vive tirando a los demás”, “No. Hay dos cosas esenciales que le faltan sencillez y humildad” y “Nooooooo jamás y menos con esas canciones horribles que está sacando”.

Anuel, quien actualmente mantiene una relación sentimental con Yailin “la más viral”, constantemente ha sido blanco de críticas por este nuevo romance y por la manera en la que presume de su estilo de vida.

En redes sociales constantemente recibe mensajes negativos. Esta situación parece haberse acrecentado luego de que se confirmara su relación con Yailin, quien también ha sido blanco constante de críticas.

Una de las razones por las cuales han recibido mensajes de este tipo fue luego de haber estrenado su primera canción juntos “Si tu me busca”. Este tema generó que cientos de personas reaccionaran. Incluso, luego de que Anuel anunciará su gira mundial, muchos fueron los fanáticos que le pidieron que en los conciertos de su gira no intérprete esa canción:

“Con que no cantes * Si tu me buscas * esta todo bien”, “Quiero ver qué pasará cuando suba a yailin a cantar la canción”, “Voy al concierto con la condición que no cantes si tú me buscas”, “Si cantas la canción con yailin arruinas la gira eso noma te digo”, “Nomas no traigas a @yailinlamasviralreai y todo va estar bien brodel”, le comentaron en el video de Instagram en donde señala que no había anunciado la gira porque estaba terminando su álbum “Las leyendas nunca mueren 2”.

