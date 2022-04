Los fanáticos de Anuel le pidieron que no cante la canción con Yailin en su gira

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace algunos días Anuel anunció su gira llamada “Las leyendas nunca mueren” mediante un video publicado en su cuenta de Instagram.

“No había anunciado la gira por que estaba terminando “LAS LEYENDAS NUNCA MUEREN 2” Viernes 8 de abril abre la boletería!!!!!!! 10 am SE LOS JURO QUE ESTA GIRA VA ESTAR BIEN HP, VA ESTAR EN OTRO NIVEL… No va a ser solo música, ES MÁS QUE MÚSICA!!!!!!! NO VAN A ENTENDER HASTA QUE ESTEMOS ALLÍ!!!!!!”, escribió el cantante puertorriqueño para acompañar el audiovisual del anuncio en el que al final de se ven las fechas y ciudades que visitará.

Este anunció, como siempre, despertó los comentarios de cientos de sus seguidores en esa popular red social. Entre los mensajes que más le dejaron al artista resaltan aquellos sobre Yailin, su novia.

Los fans de Anuel le han pedido que no vaya a cantar en su gira de conciertos “Si tu me busca”, la canción que recientemente estrenó junto a su novia y que ha recibido cientos de críticas en redes sociales.

Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a Anuel, el ex novio de Karol G: “Con que no cantes * Si tu me buscas * esta todo bien”, “Quiero ver que pasará cuando suba a yailin a cantar la canción”, “Voy al concierto con la condición que no cantes si tú me buscas”, “Si cantas la canción con yailin arruinas la gira eso noma te digo”, “Nomas no traigas a @yailinlamasviralreai y todo va estar bien brodel” se puede leer en los comentarios de la publicación.

La canción de Yailin y Anuel ha sido duramente criticada por las personas en las redes sociales. En una publicación al respecto que hizo El Gordo y La Flaca en Instagram se dejaron ver las opiniones sobre el tema:

“Mejor no digo nada”, “Yailin da pena como mujer, no se valora”, “Eso no se le puede llamar canción”, “un disparate”, “Que tengas 15 cirugías no quiere decir que seas cantante. Yailin no canta”, “Debería YouTube bloquear este tipo de canciones vulgares” y “que triste esta sociedad”.

Las críticas no son algo nuevo para la pareja, pues desde que se hizo pública su relación sentimental han sido blanco constante de muchos comentarios negativos.

