Agenda de eventos: disfruta del fin de semana

Gian Marco trae su tour acústico

El ganador de múltiples Latin Grammy, Gian Marco, llega a nuestra área este fin de semana con su tour Cuarteto Acústico, un formato que ofrece una atmósfera íntima que le permitirá al cantante peruano tener contacto uno a uno con el público. El viernes estará en el Union County Performing Arts Center, Rahway, NJ; el sábado estará en el Palladium Times Square

(44th and Broadway), NY; y el domingo en el The Palace Theatre, Stamford, Connecticut. El repertorio que interpretará el adulado cantautor incluye los éxitos que han enamorado al mundo durante sus más de 30 años de trayectoria. Gian Marco también cantará un sinnúmero de los temas que ha compuesto para icónicas figuras de la música como lo son Gloria Estefan, Marc Anthony, Emanuel, Carlos Rivera, Alejandro Fernandez y muchos otros. Para más información y entradas, puedes visitar: gianmarcooficial.com

Foto: Omar Cruz

Homenaje a Chick Corea

Jazz at Lincoln Center honrará la música y el legado del fallecido ícono del jazz Chick Corea en el Rose Theatre, este 15 y 16 de abril a las 8:00 pm. El show Celebrating Chick Corea estará dirigido por el antiguo compañero de banda de Corea, el bajista John Patitucci, y reunirá a colaboradores y miembros de la banda de las casi seis décadas de su carrera musical, que abarca sus contribuciones de género al jazz directo, jazz fusión, vanguardia, jazz latino, rock progresivo clásico y más.

La alineación estelar que rendirá tributo a Corea incluirá al director musical John Patitucci y al cantante y activista Rubén Blades, entre muchos otros músicos. La noche también incluye una actuación de reunión de los miembros de Elektric Band de Corea. El Frederick P. Rose Hal está ubicado en Broadway y la calle 60th Street. Entradas en: jazz.org/chickcorea

Foto: Lincoln Center

Pregones estrena la obra “Quarter Rican”

Quarter Rican es una nueva comedia latina del actor, dramaturgo y miembro del grupo de teatro Pregones/PRTT, Gabriel Hernández. Basándose en experiencias personales, el alter ego y protagonista del autora visita el parque infantil local —con un bebé súper lindo a cuestas— y reflexiona sobre los entresijos de la crianza de los hijos, la herencia mixta y la diferencia visible/invisible. Quarter Rican se vuelve divertido entre lo urbano y lo suburbano, la bandera de Puerto Rico y muchas ocurrencias. Dirigida por Jorge B. Merced, con Gabriel Hernández y Thalia Romina. En el taller del PRTT (304 West 47th Street) del 14 al 24 de abril, de jueves a sábado a las 8 p. m. y sábados y domingos a las 3 p. M. Información: pregonesprtt.org

Nueva pieza de la Compañía de Danza The Limon

The Limon Dance Company presentará esta temporada a dos coreógrafos cuyo trabajo explosivo subraya el espíritu de identidad cultural y esperanza. Y este martes 19 de abril, estrenará Only One Will Rise, un nuevo encargo del coreógrafo Olivier Tarpaga, nacido en Burkina Faso, quien, como José Limón, creció en una familia musical durante una revolución, y celebra la resiliencia del espíritu humano. “La danza es más profunda que una combinación de movimientos. Para mí, un trabajo de danza fuerte es un viaje que llega al corazón de la audiencia”, señaló Tarpaga, quien es el Director Artístico del Festival Internacional de Artes Múltiples Nomad Express en Uagadugú, África Occidental. En el The Joyce Theater, ubicado en el 175 Eighth Avenue. Para información: www.joyce.org/performances/limon-dance-company

Foto: The Limon Dance Company

Crucero infantil de Easter

Vive una aventura familiar llena de diversión este fin de semana a bordo de un crucero pensado en los pequeños de la casa y la celebración de Easter. El sábado 16 y el domingo 17, con dos viajes diarios, uno a la 1:00 pm y otro a las 4:30 pm, en barcos climatizados, en los que habrá juegos, música, disfraces, globos, pintura de cara, payasos y mucho entretenimiento. El embarque es el el Muelle 36 (299 South Street, Nueva York NY 10010). Información en: 929-255-2968.

“César Chávez y los migrantes” en el SEA

La obra con títeres “César Chávez y los migrantes (La historia de César Chávez)”, que rinde homenaje a la vida y legado del activista sindical estadounidense con raíces mexicanas, se presenta de nuevo este sábado 16 de abril, a las 3:00 pm. La producción bilingüe, escrita y dirigida por Manuel Antonio Morán, destaca la niñez de Chávez, al igual que su alianza con Dolores Huerta, el activismo con el National Farm Workers Association, el boicot de uvas de 1968 y su compromiso perenne a la lucha sin violencia por los derechos humanos. Para niños de quinto grado en adelante. El Teatro SEA está ubicado en el 107 Suffolk Street. Información:teatrosea.org

Foto: Teatro SEA

Arte bordado

El East Village Art View + regalo AAA3A, estrena este domingo 17, y hasta el 30 de abril, “Thread in Motion”, una exposición colectiva que muestra obras de arte de bordado creadas entre enero y mayo de 2018 en diferentes espacios públicos y privados de la ciudad de Nueva York. Entre los artistas destacan los latinos Maricella z. Infante, Devin Osorio, Nadya Salcedo, Rene Valdéz, Gabriel García Román y Amalya Meira, entre otros.El East Village Art View está localizado en el 111 Third Ave. #15. Para más información, visite: https://www.juliajusto.com/east-village-art-view

Lila Downs en el Sony Hall

La icónica cantante ganadora del premio Grammy y Latin Grammy, Lila Downs, una de las voces más singulares, cuya convincente presencia en el escenario y conmovedora narración trascienden todas las barreras del idioma, regresa a Nueva York el próximo martes 19 de abril. Sus canciones, con influencias que van desde la música folclórica y ranchera de México y América del Sur hasta el folclore, el jazz, el blues y el hip-hop de América del Norte, se escucharán en el escenario del Sony Hall ( 235 West 46th street), desde las 8:00 pm. En su tour “Mi gente”, Dows trae además los temas de su nuevo disco, “Al Chile”. Información y entradas en: https://sonyhall.com