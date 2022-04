La Xavineta se descarrila: los mejores memes tras el fracaso del FC Barcelona en la UEFA Europa League

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El FC Barcelona fue humillado por el Eintracht Frankfurt y se despidió de la UEFA Europa League con mucha decepción. Y los memes por este tropiezo de la “Xavineta” no se hicieron esperar: día gris para los fanáticos blaugranas. Para los demás, todo es alegría. Empezamos.

La Xavineta es el nombre con el cual fue bautizado el proceso de Xavi Hernández con el Barcelona. Y hoy se estrelló después de una larga racha de partidos sin perder. El meme más común: el vehículo chocado o en llamas.

Además de la victoria del Eintracht Frankfurt en el campo, en las gradas los alemanes también lograron un contundente triunfo. Una foto dice más que mil palabras: en el propio Camp Nou, un fanático del FC Barcelona estaba rodeado de aficionados alemanes.

Gerard Piqué, quien por lesión no estuvo presente en el partido, volvió a ganar viralidad gracias a sus tuits viejos, que el mundo digital no tardó en sacar a la luz.

Dos tuits en específico: “3-0…” y “Estamos de vuelta”. Piqué retratado. Aún el Barcelona no está totalmente de vuelta.

La Xavineta… repleta de aficionados del Eintracht Frankfurt. La invasión alemana en su máximo esplendor. #ChiringuitoTitular el mejor titular de la temporada….🎶 súbete a mi xavineta 🎶 pic.twitter.com/KOQ16kzF2T— @Raul_GC ..🐢 ..🇪🇸 (@RalGonzalezcas3) April 15, 2022

De balonazo en balonazo, el FC Barcelona se quedó sin competiciones europeas este año. En La Liga, la situación es cuesta arriba. Los últimos partidos de los culés podrían ser intrascendentes. Out of the Champions League in group stage ❌

Out of the Europa League in quarterfinals ❌



Not Barcelona’s season in Europe. pic.twitter.com/17qNw5Rxuh— B/R Football (@brfootball) April 14, 2022

Para cerrar, quizás el 0-4 en el Santiago Bernabéu sea el “trofeo” del FC Barcelona en esta temporada. Crueldad con dosis de realidad. Nobody :



Barcelona celebrating beating madrid dis season as a trophy 😂😂👩‍🦯#BarcaEintracht Barcelona #Barcelona #XaviBall #Xavi #Xavineta #aubameyang pic.twitter.com/YafZoOtRI4— Pelumi (@Pelumi91567609) April 14, 2022

