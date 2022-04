Cardi B y Offset comparten las primeras fotos de su bebé que muestran su adorable carita

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Cardi B acaba de presentar a su segundo hijo al mundo.

Han pasado ya siete meses desde que la rapera y Offset dieron la bienvenida a su dulce bebé y la pareja acaba de revelar el nombre que decidieron ponerle junto con unas muy lindas imágenes que publicaron en Instagram mostrando su adorable carita.

Los artistas, que ya son padres de su hija Kulture, compartieron con sus millones de seguidores que nombraron a su segundo hijo Wave Set Cephus.

En la publicación de Cardi se podía ver al bebé vistiendo un traje azul claro con una enorme cadena de diamantes. Offset, por su parte, compartió sus propias fotos pasando el rato durante la hora del baño.

​​Después de presentar a Wave, la cantante señaló además que Offset fue quien ideó el nombre único del bebé.

“¡Cuando Set sugirió Wave, me convencí! ¡ESE DEBE SER SU NOMBRE!”, escribió en Twitter junto con un video de una pieza de joyería que deletreaba el nombre del pequeño.

Y luego, apenas unos minutos después de esas publicaciones, Cardi lanzó una serie de fotos más de ella en la nueva portada de Essence donde aparece con Offset y con toda su familia, incluidos Wave y Kulture, así como los hijos del rapero, Jordan, Kody y Kalea.

Cardi habló sobre la decisión de mantener las fotos de Wave en privado durante tanto tiempo en su entrevista con la revista y dijo: “Pasamos por muchas cosas tristes en lo que respecta a Kulture: un comportamiento terrible que ni siquiera los niños mayores han experimentado”, contó. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

Los raperos dieron la bienvenida a Wave el 6 de septiembre de 2021, pero no revelaron el nombre del bebé ni publicaron imágenes de su rostro completo en las redes sociales.

La intérprete de ‘I like it’ compartió la noticia junto con una foto de ella cargando a su bebé en una cama de hospital mientras estaba sentada junto a Offset. View this post on Instagram A post shared by Cardi B (@iamcardib)

