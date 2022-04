Cardi B elimina su cuenta de Twitter luego de pelearse con varios seguidores que criticaron a sus hijos

Este domingo se ha celebrado la entrega de los Premios Grammy, los galardones más importantes de la industria discográfica, y muchos de los fans de Cardi B se quedaron muy desilusionados al descubrir que finalmente ella no estaría presente.

La rapera, por su parte, también se siente muy decepcionada con cierto sector de sus seguidores por la reacción que tuvieron tras darse cuenta de que no aparecería en el evento celebrado en Las Vegas. Lo que más le ha dolido es que muchos hayan desahogado su frustración con los dos hijos que ella tiene con su esposo Offset, al considerarles los culpables de que su famosa madre decidiera quedarse en casa anoche.

“Voy a borrar Twitter, pero Dios mío, odio a esta es**pida base de fans. Tienne que ser los más es**pidos, criticando a mis hijos solo porque creían que iba a ir a los Grammy y no fui. ¿Qué les pasa? ¿Cuándo di a entender que iba a ir? Es una maldita locura. No puedo más. Tengo que protegerme”, aseguró Cardi antes del inicio de la gala en respuesta a varios de los mensajes desagradables que había leído en las últimas horas.

“No pienso ir a ninguna ceremonia de premios si no tengo una canción que interpretar o si no he sacado un nuevo álbum… El próximo año”, añadió.

Finalmente Cardi B ha cumplido su palabra y ha cerrado su cuenta de Twitter, donde últimamente ha recibido mucha presión para publicar un nuevo disco con el que replicar el éxito de su debut ‘Invasion of Privacy’. Este fin de semana la artista también criticó a quienes no paran de recordarle que han pasado casi cuatro años desde que lanzó su último trabajo, asegurando que ella nunca les ha engañado ni les ha hecho creer que lanzará música inédita muy pronto.

