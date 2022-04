J Balvin terminó lastimado tras jugar con su hijo Río

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Río, el hijo del cantante J Balvin y la modelo Valentina Ferrer, quien nació a finales de junio de 2021 ya se encuentra haciendo travesuras en casa mientras que el padre del pequeño se ve en la fotografía gateando detrás de él, momento en el cual resultó lastimado en la parte baja de su espalda.

“Me habían dicho que me iba a tocar correr, pero no dañarme la espalda baja, jejejejejej. Gracias querido Río”, fue el mensaje que compartió junto a una publicación en la red social Instagram.

Sin embargo, no hubo ningún hecho que lamentar luego de haber estado jugando con el bebé.

Desde que nació ambos en las publicaciones que hacen se ven muy contentos y cariñosos con la llegada de Río.

El colombiano en diversas oportunidades ha manifestado lo contento que se siente por compartir junto a su hijo y lo hace público en la red social de la camarita, una de ellas es donde salía durmiendo junto a su pequeño quien dentro de poco cumplirá 10 meses de nacido. En la fotografía se ven ambos acostados y arropados, mientras que fueron capturados por Ferrer.

“Dormir a tu lado, mi hijo y mejor parcero, Río“, fue el mensaje que le colocó al post. Además, también lo acompañó con emojis de corazones y de bendiciones.

Latin American Music Awards 2022

José Álvaro Osorio Balvín, nombre real del artista, es uno de los más nominados para la próxima edición de los Latin American Music Awards que se llevarán a cabo el próximo jueves 21 de abril en Las Vegas, Nevada.

Algunas de sus nominaciones son ‘Canción Favorita – Urbano: In Da Getto’, ‘Canción Viral del Año: AM’, ‘Artista del Año’, ‘Sencillo del Año’ y ‘Video Favorito: Lo que Dios Quiera’.

Sin embargo, muchos de sus fanáticos están triste porque hace pocos días dio a conocer que su gira por los Estados Unidos fue cancelada por la pandemia, aún cuando mantendrá su gira por otras naciones.

“Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado una difícil decisión de posponer la gira. Mi equipo continúa trabajando con cada uno de los detalles y les daremos las nuevas fechas dentro de unas semanas. Lo tickets seguirán siendo válidos“, fue parte del comunicado. View this post on Instagram A post shared by J Balvin (@jbalvin)

También te puede interesar:

J Balvin y María Becerra enfrentan duras críticas por cantar “desafinados” en los Grammy

J Balvin anuncia la suspensión de su gira por EE. UU.

J Balvin y Ed Sheeran anuncian colaboración en canciones en inglés y español