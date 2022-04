Rosalía expuso su hilo dental rojo, dándole toda la espalda a la cámara

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Rosalía se dibujó una línea extraña sobre la ceja. Y aunque es imposible no ver este particular detalle en su rostro, también es cierto que del particular atuendo blanco que lleva encima, lo que sobresale sin duda alguna es su hilo dental rojo.

View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1) Confirmamos que de un hilo dental rojo se trata, porque en otra pose, y esta vez completamente de espaldas a la cámara, así se constató. El conjunto blanco dejó además su espalda al desnudo, así que aparentemente sostén no tenía. Tal vez por esta razón cuando posó completamente de frente al particular lente se tapó los senos, y es que de no haberlo hecho podría haber recibido la censura de Instagram.

Porque la prenda se nota que la habría dejado totalmente expuesta. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Llama la atención que junto a esta publicación Rosalía dejó estas particulares palabras acompañadas con una carita triste: “No me enamoro de nadie jurao como un G, ni skribo canciones de amor pero en esta me doblo por ti🥺”.

Antes de estas fotos, ya Rosalía había conmocionado a sus fans por aparecer con un par de cejas, un tanto extrañas. Muchosesperan que esto sólo sea a causa de la grabación de un nuevo video. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) En medio de estas publicaciones de Rosalía, descubrimos que un talento de El Gordo y la Flaca parece ser fan de la cantante. En este post podemos encontrar un comentario de Roberto Hernández, también reportero del programa de Lili Estefan y Raúl de Molina. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

