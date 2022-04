Becky G presume su retaguardia en un sensual atuendo vaquero

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Becky G presumió en su cuenta de Instagram imágenes de lo que podría ser el video musical de “Mami”, la canción en la que junto a Karol G se han vuelto una tendencia y un himno de las mujeres en el mundo.

Un atuendo muy sensual de vaquera es el estilo que la cantante lucirá en el video del tema que acaba de interpretar en su participación especial en Coachella junto a Karol G, quien se lució con su show en el que homenajeó a diversas personalidades de la música latinal tales como: Selena Quintanilla, Ricky Martín, Shakira, J Balvin entre otros.

Becky G se mostró cantando en un lugar un poco desertico y en el que aparece un caballo negro. Además, también compartió una galería fotográfica en la que presume su retaguardia con medias de agujeros y un sensual body. “LO QUE SE VA SE VA, AHORA QUE VIENE?? Lots of theories out there, but there are only more surprises coming… enjoy this photo dump”, escribió junto a esa galería de imágenes que hasta el momento ha cosechado más de 872,600 me gustas y más de 2,677 comentarios por parte de sus seguidores de Instagram.

Becky G constantemente presume de sus atributos en esta popular red social en la que hasta el momento tiene más de 31,6 millones de seguidores que ha conseguido desde que abrió su cuenta el 25 de diciembre del año 2011.

La intérprete también compartió imágenes de su participación especial en Coachella durante la presentación de Karol G y recibió cientos de comentarios de sus fanáticos contentos por esta situación.

Asimismo, a la cantante también se le vio disfrutando horas antes de la presentación de Grupo Firme en este festival musical realizado en California, Estados Unidos. Ella bailó al ritmo de la música de la agrupación mexicana y lo compartió en sus redes sociales.

Esta banda mexicana expresó todo su agradecimiento tras haberse presentado en este importante festival: “Viernes 15 de Abril. Una historia que jamás olvidaremos. Hicimos lo que teníamos que hacer y disfrutamos como teníamos que disfrutar. Gracias a todos por siempre estar con nosotros defendiéndonos a capa y espada. Esperemos se sientan orgullosos de nosotros así como nosotros nos sentimos orgullosos de tener a los fanáticos más chingones. México presente en @coachella”, dijo la banda.

