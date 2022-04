Cambios en Hoy Día de Telemundo: Sale uno de sus talentos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este martes 19 de abril amanecimos con nuevos cambios en ‘Hoy Día’, el show de las mañanas de Telemundo, en donde se anunció que sale uno de sus talentos y entre un reemplazo.

¿De quién estamos hablando? de Arantxa Loizaga, quien todas las mañanas, junto a Nacho Lozano, tiene a su cargo las dos primeras horas de noticias del programa, y en su lugar regresa Rebeka Smyth, quien recordemos que tenía a su cargo el segmento de entrevistas ‘Sin Filtro’ ya dentro de dicho show.

¿Qué pasó con Arantxa? Regresa de uno modo a su esencia o por lo menos como la conocimos dentro de Estados Unidos cuando era la presentadora del noticiero del fin de semana de Univision, el cual ahora conduce Maity Interiano.

Loizaga no estará el fin de semana, sino en la noche, como la presentadora de Noticias Telemundo Edición Nocturna, a las 11:35/10:35 PM. Y como te dijimos, Rebeka quedará en su lugar en ‘Hoy Día’, periodista que justamente también condujo ese programa donde ahora va Arantxa.

“Arantxa se muda, pero no se va lejos, se queda en nuestra gran casa que es Telemundo, solo que asumiendo un nuevo desafío en su carrera, conducir el noticiero de la noche“, comenzó diciendo su compañero hasta hoy Nacho Lozano en el living del estudio en donde estaban todos junto a ella.

¿Quiénes son todos? Adamari López, Chiquibaby, Nicole Suárez, el Chef Alfredo Oropeza y Carlos Robles y luego se sumó la oficialmente nueva integrante, Rebeka Smyth. El único ausente fue Quique Usales, pues se encuentra en Las Vegas, reportando la previa de los LAMAS.

“Estoy sumamente conmovida porque, obviamente, ustedes son mi familia extendida que la vida me ha dado, gracias a esta fantástica oportunidad que me han dado de comenzar este show todas las mañanas. Ser parte de la familia de ‘Hoy Día’ ha sido todo un reto profesional, pero a nivel personal me ha llenado de muchísimo amor, de muchísimo cariño, porque he aprendido muchas cosas de cada uno de ustedes. Yo creo que nosotros como seres humanos somos un cúmulo de experiencias, y yo los llevo en mi corazón. Desde que llegué a Telemundo, me acuerdo de este primer día, no podía creer que estaba aquí”, dijo Arantxa.

También ya dio la fecha de su nuevo puesto dentro de la cadena: “Vamos a empezar este nuevo reto este próximo lunes 25 de abril estaremos conduciendo Noticias Telemundo a partir de las 11:35 PM, yo también espero que nos puedan acompañar“, siguió diciendo y bromeó con sus compañeros de que les iba tocar grabarla ya que, como madrugan tanto, no les será posible verla en vivo.

