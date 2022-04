La polémica reacción de un hombre al enterarse que será padre de una niña por tercera ocasión

Siempre se dice que el convertirse en padre o madre es una verdadera bendición, sin importar el género de ese bebé que viene en camino, ya que lo más importante es que este nuevo ser llegue a este mundo sano y sin ningún tipo de problema o complicación.

Los padres siempre amarán a sus hijos por sobre todas las cosas; sin embargo, no se puede ocultar que hay quienes tienen determinadas preferencias de lo que les gustaría que fuera su bebé, sobre todo si ya se es papá de niños o niñas.

Y para muestra de esto tenemos un video en TikTok que se ha vuelto viral respecto a la inesperada reacción que tuvo un padre justamente durante la revelación de género del tercer bebé que espera con su esposa.

Como se puede ver en el clip compartido en dicha red social, la usuaria identificada como @kc.Fulton se le ve acompañada de su esposo y de sus 2 pequeñas hijas; segundos después, la mujer abre un paraguas negro que en su interior guarda unos pequeños papeles de color rosa, con los cuales dieron a conocer que están a la espera de otra niña.

Mientras la madre sonríe y comienza a reírse, es muy notorio cómo su esposo reacciona ante dicha noticia con visible molestia e incluso, se le escucha decir “¡Maldición!, justo antes de salir de cámara, con un gesto de enojado.

Pese a la situación, la futura madre trata de mantenerse feliz y optimista y le pregunta a una de sus hijas si tendrá un hermanito o hermanita, pero el hombre nuevamente camina frente a la cámara y vuelve a expresar “¡Maldición!”.

Lo que nunca se imaginaron es que la inesperada reacción del padre se volvió viral y el clip tiene más de 42 millones de reproducciones y miles de comentarios, en su mayoría criticando la actitud mostrada por el hombre.

Sin embargo, la usuaria explicó posteriormente que a pesar de lo visto en cámara, su esposo realmente estaba feliz por tener otra hija e incluso, subió un video en donde se le ve siempre muy amoroso con sus pequeñas. @kc.fulton He loves ALL of his girls and they love him 🤍 He has loved his babies since the second he found out we were having them! He IS a good dad #proudgirldad#daddysgirls#myhusband#ByeByeSundayBlues ♬ Daddy’s Little Girl – Chad Kaney

