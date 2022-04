Critican a Myrka Dellanos por su apariencia: “¿así o más botox?”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En las redes sociales han criticado a Myrka Dellanos por la apariencia de su rostro tras asistir a los Latin American Music Awards 2022.

En un video publicado por Telemundo en su cuenta de Instagram, la presentadora de La Mesa Caliente luce un vestido azul tipo griego, con capa, con varios detalles a la altura del cuello.

Entre los comentarios que le dejaron los internautas destacan aquellos en los que se hacen referencia a su rostro.

Estos son algunos de los mensajes que le dejaron a la presentadora: “Su rostro bien inflado”, “bella, aunque no me gusta esa cantidad de botox”, “se ve muy cachetona de tanto botox”, “irreconocible, tan preciosa que era, por qué se dañan con tantas cosas” y “así o más botox”.

Esta no es la primera ocasión en la que Myrka Dellanos recibe críticas debido a su apariencia física. En otras ocasiones también le han dicho que luce irreconocible.

Hace algunas semanas la presentadora decidió confesarse ante sus seguidores de Instagram y expresó que es muy difícil que constantemente la estén comparando con sus otras tres compañeras de La Mesa Caliente: Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe.

“CONFESIÓN: Es sumamente difícil estar frente a las cámaras de tele cada día y que me comparen constantemente con otras tres mujeres. Respeto a cada una de ellas y me parecen lindas cada una con rasgos físicos y espirituales diferentes. Pero por qué será que especialmente las mujeres atacan físicamente la apariencia de otra mujer. ¿Por qué lo hacen?. Yo no puedo cambiar quien soy. Solo puedo ser la mejor versión de Myrka y así lo he hecho toda mi vida. Créanme que es también difícil envejecer en frente de las cámaras y bajo la lupa escrupulosa de muchos que se esconden detrás de un teléfono o compu para enviar dardos que pueden llegar directamente al alma en un momento de debilidad. No soy ni la más alta, ni la más flaca, ni la más joven ni la más bonita- solo puedo ser yo”, expresó en su cuenta de Instagram.

