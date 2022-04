“Parecían lágrimas de sangre”: Cubano Yordenis Ugás habla de cómo quedó su ojo luego de la pelea con Errol Spence Jr.

El boxeador cubano Yordenis Ugás reapareció casi una semana después de haber sido noqueado por el estadounidense Errol Spence Jr. en Arlington, Texas, y lo hizo para mostrar a sus fanático como sigue su ojo que había sido el más afectado en el mencionado combate.

Ugás inició agradeciendo a sus seguidores por estar pendientes de su estado de salud y reveló que su ojo estuvo sangrando sin parar casi dos días. “Gracias a todos los que están enviando sus oraciones. Mi ojo estuvo así cerrado y sangrando por casi 40 horas, parecían lágrimas de sangre, pero ahora está abierto”.

Thanks to everyone who is sending in their prayers. My eye was like this closed and bleeding for almost 40 hours, it looked like tears of blood, but now it is open. In the next few days, with God's favor, when the swelling and bruising are at zero, we will go back to the doctor… pic.twitter.com/1ehaBflMWb — Yordenis Ugas (@YordenisUgas) April 22, 2022

Asimismo dejó saber que esperará unos días antes de regresar al médico, esperando que disminuya la inflamación. “En los próximos días, con el favor de Dios, cuando la hinchazón y los hematomas estén en cero, volveremos al médico”, agregó el cubano.

El pasado sábado, Yordenis Ugás se enfrentó a Errol Spence Jr., en el AT&T Stadium, en una pelea de unificación por el peso welter, que duró diez rounds y que acabó por medio del nocáut. Sin embargo el púgil latino estuvo en desventaja los últimos asaltos debido que le era imposible ver por su ojo derecho.

Teniendo en cuenta esto, y aunque no consiguió la victoria, Ugás afirma que es un “guerrero” puesto que nunca pensó en rendirse sin importar la fuerza de su rival o la desventaja que tuvo durante gran parte del combate. to know exactly the next step. I think I was in a competitive fight until the 7th. I fought three more rounds with my eye like this, I'm a warrior and no matter the pain, no matter how hard Spence hit me, I would never, ever give up. Thank you all. #SpenceUgas— Yordenis Ugas (@YordenisUgas) April 22, 2022

“Creo que estuve en una pelea competitiva hasta el 7. Luché tres rondas más con mi ojo así, soy un guerrero y no importa el dolor, no importa cuán fuerte me golpee Spence, nunca, nunca me rendiría”, sentenció.

