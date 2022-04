Angelique Boyer y Sebastián Rulli vacacionan en la ‘Ciudad de la Luz’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Los actores Angelique Boyer y Sebastián Rulli se encuentran de vacaciones en París, Francia donde se les ha visto de una manera bastante romántica y amorosa durante su estadía en la ‘Ciudad de la Luz’ siendo ellos considerados como una de las parejas más sólidas en el mundo del entretenimiento en México.

Boyer y Rulli llevan varias semanas en Europa por lo que han aprovechado de visitar diferentes ciudades para compartir juntos su estadía y es que París fue el primer lugar en el que estuvieron juntos por las grabaciones de la telenovela ‘Teresa’ donde la actriz tomó mayor fuerza en ser reconocida por su interpretación al ser la protagonista.

En la publicación que compartió el actor, escribió “Paris… mon amour!! Je t’ aime”, en la red social de la camarita.

El argentino que le dio vida al abogado Arturo de la Barrera también ha compartido otras imágenes donde le manifiesta su amor a la actriz con quien tiene más de siete años de relación amorosa. Tras otra publicación, los fanáticos han recordado cuando ambos trabajaron en la telenovela en el año 2011 y es por ello que algunos escribieron “Teresa y Arturo en París otra vez”.

En la famosa telenovela ambos realizan un viaje a Europa para poder compartir ellos sin nadie más y así intentar solventar la circunstancia que venía atravesando la pareja en la relación amorosa.

En esta oportunidad no se encuentran solos en esta visita porque también se pudo conocer que el hijo del actor está con ellos compartiendo en París.

El pequeño es fruto del amor que hubo entre el argentino y la modelo Cecilia Galliano, con quien finalizó la relación en el año 2010.

En diversas ocasiones la francesa se ha dejado ver a través de las redes sociales con el hijo de su pareja, por lo que aparenta ser que sostienen un buena relación entre ella y el pequeño de Rulli.

La relación de la pareja inició de manera oficial en septiembre de 2014 y desde ese entonces han sido uno de los amores que menos se ha visto envuelto en un blanco de críticas para los medios de comunicación. Sin embargo, hasta la fecha no se han casado y tampoco tienen hijos debido a que la actriz le manifestó al periodista Ricardo Escorbar que no desea ser madre. View this post on Instagram A post shared by Angelique Boyer (@angeliqueboyer)

Te puede interesar:

· Angelique Boyer colapsa Instagram con candente foto en mini bikini

· Fans piden a Sebastián Rulli foto de su chorizo argentino, él los complace y les promete video

· Sebastián Rulli le dedica unas palabras a Fernando Colunga después de tantas comparaciones por “Los Ricos También Lloran”