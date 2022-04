Carolina Sandoval cubre su desnudez con una toalla y sólo por delante, mientras sale del baño a gatas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

¿En qué anda Carolina Sandoval? Esta es una pregunta que hasta ella misma se hace en Instagram. La venezolana compartió un particular video en el que aparece escondiéndose y escabulléndose de situaciones variadas. La que más llamó la atención de muchos es la que involucra la tina y su desnudez, todo porque “La Venenosa” cubre su sin ropa íntima con una toalla y lo hace sólo por delante, mientras sale del baño a gatas.

En el post la ex conductora de Suelta La Sopa contó qué es lo que está haciendo y sí, tiene que ver con su cuerpo. Según explicó el video es para anunciar: “Creo que conseguí a mi entrenadora perfecta”.

Pero esta vez Carolian Sandoval también fue más allá y se paró frente al espejo, esta vez sin llevar absolutamente nada, y así grabó un video con su celular que ahora aparece en su cuenta de Instagram. Al frente de su cuerpo sólo sostiene una pequeñísima camisa. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

Ahora además, comparte uno que otro consejo matrimonial que incluye una actividad de cuatro veces a la semana. Y como bien señala Carolina Sandoval: “El que entendió, entendió”. Muchos de sus seguidores famosos y no celebridades se ríen y le dicen que no se pueden quejar, porque al parecer bien atendida la tienen en casa. Otros se limitan a decir: “Pobre Nick”. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

