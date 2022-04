Carolina Sandoval es una pelirroja desatada, sale a la calle con un top de hoyitos sobre los senos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Carolina Sandoval es una pelirroja desatada y disfruta de cada momento al máximo. En su Instagram sus fans pueden apreciar sus aventuras personales, familiares y sus visitas al salón de belleza. Visita que al parecer hace unas horas decidió hacer, y para salir a la calle en busca del tratamiento de belleza se puso un ardiente top escotado con hoyos sobre los senos, muy al estilo de Noelia. Aunque también debemos agregar que La Venenosa es muy fiel a su estilo, sin copiarle a nadie.

Los fans de Carolina hoy también pudieron disfrutar de cómo la venezolana disfruta de un viernes santo al lado de su familia, porque para Caro celebrar la pascua es una oportunidad también de hacer feliz a su hija Amalia Victoria. Porque como madre se esfuerza en crearle momentos que pueda recordar con añoranza a su lado.

Sobre la Pascua y la celebración esto es lo que compartió: “Ya ustedes me conocen y saben que celebro todo en familia y pues éstas fechas tan especiales de #easter las festejo con gusto. De hecho que una de las cosas que mi gente y yo hacemos es que nuestros niños disfruten su infancia con la inocencia del caso viviendo la belleza de estar contentos por cosas tan simples como bailar, cantar, comer cupcakes sin romper sus procesos. Se que vivimos en un mundo que cada día se transforma y está lleno de cambios, pero yo no cambio la niñez como la viví en mis tiempos por nada del mundo”. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

Y si compartimos esto es porque Carolina Sandoval no deja de ser una mujer sensual e independiente por ser una feliz madre de familia. Al contrario, su mensaje siempre ha sido que la mujer no debe abandonarse a sí misma, aún cuando tenga que cumplir con todos estos roles. View this post on Instagram A post shared by ॐ🧿Carolina Sandoval🧿ॐ (@venenosandoval)

Lee más sobre Carolina Sandoval:

Carolina Sandoval se para frente al espejo y la cámara captó todo su trasero

Le ofrecen a Carolina Sandoval ponerle el balón gástrico y responde: “Yo no me cortaría nunca el estómago”

Carolina Sandoval presume todas sus curvas en un ceñido body negro posando frente al espejo