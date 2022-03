Multimillonario de 51 años se casará con una chica de 21; decía que el amor era “cosa de pobres”

El empresario Brandon Wade es famoso por crear el sitio web SeekingArrangement, diseñado para conectar a mujeres jóvenes con “sugar daddies” dispuestos a pagar lujos y carreras universitarias a cambio de citas y de relaciones que en algo se parezcan al “amor”. Pues ahora el multimillonario de 51 años se casará con una chica de 21, a pesar de que llegó a declarar que el amor era “cosa de pobres”.

Poco después de su cumpleaños número 50, Wade recibió un mensaje de Dana Rosewall, una estudiante de economía de 21 años que tenía un perfil en SeekingArrangement. Wade había pasado su cumpleaños solo, en el verano de 2020, mientras la pandemia de COVID-19 se propagaba por el orbe.

Según un reporte de The Mirror, Dana y Wade hablaron durante cuatro horas y al día siguiente él voló a Orlando para conocerla. “Ella me dijo que me mostraría lo que realmente es el amor“, declaró el empresario millonario. “Estaba persiguiendo la riqueza, el éxito y las mujeres en los lugares equivocados. Pero era profundamente infeliz”, aseguró. “Una vez que comencé a cavar hacia adentro, fue un abismo. Dana me ha demostrado que el amor verdadero requiere comprensión, compasión y entrega con buenas intenciones”, dijo Wade.

Dana y Wade se casarán en el verano de este año por cuarta ocasión, pero esta vez renunciará a su derecho al divorcio. “El amor mío y de Dana es eterno, atemporal y trasciende esta vida”, declaró Wade.

Alguna vez el controvertido empresario declaró que no creía que el amor fuera algo real, sino más bien algo “inventado por la gente pobre”. Y esta idea le ayudó a crear el concepto de SeekingArrangement, el sitio de citas donde mujeres jóvenes pueden encontrar a un hombre maduro y económicamente solvente como pareja que patrocine sus gustos, aficiones y hasta sus estudios; lo que se conoce como un “sugar daddy”.

Dana y Wade viven juntos en Las Vegas y realizarán su boda “en algún lugar de la naturaleza” sin acuerdo prenupcial.

