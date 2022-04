Desmienten fallecimiento de Mino Raiola: el famoso representante de Ibrahimović, Pogba y Haaland

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Este jueves 28 de abril se había confirmado el fallecimiento del reconocido representante de futbolistas Camine ‘Mino’ Raiola a los 54 años de edad al no poder superar una enfermedad pulmonar que lo aquejaba desde enero y fue empeorando su salud. Sin embargo, era una falta alarma.

El primero en revelar la noticia fue el periodista italiano Tancredi Palmieri, luego los grandes medios europeos se hicieron eco de la información.

“El agente de fútbol de Italia, Mino Raiola, murió después de una enfermedad. Fue agente de Ibrahimovic, Pogba, Haaland, etc.”, escribió el comunicador.

Luego trascendió que Raiola seguía vivo y Palmieri se tuvo que retractar: “Mino está en condiciones extremadamente críticas. el esta peleando”.

BREAKING NEWS (2):



Mino Raiola’s doctor: “Mino is in extremely critical conditions. He is fighting” — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 28, 2022

Raiola, italiano de nacimiento, fue noticia a mediados de enero por ser internado en la UCI del Hospital San Raffael de Milán. Su pronóstico en primer momento era de gravedad, lograron estabilizarlo, y se mantiene peleando contra una terrible enfermedad pulmonar que no tuvo que ver con el Covid-19.

Ojo que ahora la familia de Mino Raiola dice que no ha muerto. Tenemos todos los medios italianos con la noticia destacada y quizás sigue vivo. — Toni Padilla (@Toni_Padilla) April 28, 2022

Sobre la falsa noticia de la muerte de Raiola, el reportero Fabrizio Romado publicó: “El Dr. Alberto Zangrillo del Hospital San Raffaele de Milán le dice a Ansa sobre las condiciones de Mino Raiola: “Estoy indignado por las llamadas de pseudo-periodistas que especulan sobre la vida de un hombre que lucha por sobrevivir”.

Dr. Alberto Zangrillo from San Raffaele Hospital in Milano tells Ansa on Mino Raiola conditions: “I’m outraged by the phone calls from pseudo-journalists speculating on the life of a man who is fighting to survive”. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2022

Además, hizo público un corto comunicado enviado por el propio Raiola:

“Comunicado oficial de Mino Raiola: ‘Estado de salud actual para los que se preguntan: cabreado segunda vez en 4 meses me matan. Parecen también capaces de resucitar’. Respeto. Increíble lo que pasó hoy”. Mino Raiola official statement: “Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate”. 🚨



Respect.



Incredible what happened today. pic.twitter.com/uXSpqpwbyq— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2022

Hasta el Real Madrid había emitido un mensaje de condolencia y luego tuvo que eliminarlo.

Raiola nació en 1967 hacia los Países Bajos y ahí empezó a meterse en el mundo del fútbol, incluso llegó a jugar en el equipo juvenil del HFC Haarlem. Descubrió que en el mundo de la representación tendría su futuro y se dio a conocer al mundo en la negociación del traspaso del delantero Dennis Bergkamp al Inter de Milán.

Desde finales de los años 80 empezó a sonar en el mercado con nombres importantes y en el Siglo XXI se convirtió en uno de los mejores agentes del mundo al representar a jugadores de la talla de: Zlatan Ibrahimović, Erling Haaland, Matthijs De Ligt, Gianluigi Donnarumma, Paul Pogba, Marco Verratti o el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano.

Tantos años dedicado a la representación de jugadores le ha dejado grandes dividendos. A tal punto que la revista Forbes lo incluyó en la lista de los más ricos del mundo al ingresar solo en 2020 unos $85 millones de dólares en comisiones por su trabajo junto a grandes futbolistas.

