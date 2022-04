Rihanna y A$AP Rocky organizan baby shower en privado con temática ‘rave’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Rihanna y A$AP Rocky organizaron su baby shower en privado con temática ‘rave’ el pasado viernes, tras dos días del arresto del rapero.

De acuerdo con Page Six, el evento se llevó a cabo en un estudio de Hollywood donde los invitados tenían prohibido tomar fotografías.

Como recuerdos se les obsequió una camiseta con imágenes de la pareja cuando eran niños y con la frase: “Yo fui al rave shower de Rih y Rocky y todo lo que me dieron fue esta increíble playera“.

Rihanna and ASAP Rocky’s baby shower gifts for their guests are top tier 🤣🐐 pic.twitter.com/7Db2MOKDMc — boohooMAN (@boohooMAN) April 26, 2022

Desde que anunció su embarazo mediante una sesión de fotos en las calles de Nueva York con una chaqueta rosa vintage de Chanel, estaba claro que Rihanna iba a redefinir todo lo relacionado con la maternidad.

El estilo deslumbrante de la intérprete de “Diamonds” ha aparecido en los titulares de todo el mundo, también se ha centrado en asegurarse de que su embarazo funcione para ella, y de hacer testigos de este nuevo camino que lleva la empresaria con mucho estilo. View this post on Instagram A post shared by Rihanna is pregnant (@rihanna_baby_bump)

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta del parto; no obstante, Rihanna se encuentra en su tercer trimestre de embarazo y podría dar a luz en algún momento de mayo. View this post on Instagram A post shared by @editsrihanna

