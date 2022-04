Mauricio Ochmann no perdonaría una infidelidad de Omar Chaparro con William Levy

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Mauricio Ochmann y Omar Chaparro no comparten la misma opinión sobre la infidelidad. Después de conocerse en la película “¿Y Cómo es él?” ya no pueden parar de bromear entre ellos. Aunque en la película el personaje de Chaparro es el amante de la esposa de Ochmann, y éste quiere vengarse de él, detrás de cámaras no paran de reír y recordar lo divertida que fue la experiencia.

“Había una escena donde me lo llevo yo a un ‘congal’, a un burdel, porque creo que la única manera de que pueda perdonar a su esposa al serle infiel es que él también sea infiel; entonces, le presento a algunas chicas buena onda en una fiesta, jugando a almohadazos, yo en calzones y Mauricio cuando me vio en calzones realmente se erotizó y dije ‘¡oye guey, tuvimos que cortar! porque quería, quería…’.

“¿Qué quería?, ¡jajaja!”, dice Mauricio.

“Quería jugar a almohadazos conmigo, ¡jajaja!”, responde Omar.

“O sea, las ocurrencias de éste porque nadie le dijo ‘oye vas a traer los pantalones abajo’; son puras propuestas de él”, acusa Mauricio.

“Tú propusiste que nos besáramos en la boca”.

“Pero de amigos, nada más como para hacer un final inclusivo”.

“¡Guey!, pero si me acosté con tu esposa ¿por qué me ibas a querer besar la boca, no se justificaba?”.

“No es cierto, ¿eh?”, alude Mauricio.

“En nuestra siguiente película nos besamos la boca, pero que se justifique… o nos besamos la boca pero que no grabe nadie, ¡jajaja!”, bromea Omar.

¿Alguna vez han sufrido una infidelidad? ¿La perdonarían?

Yo cuando me rompieron el corazón no pude perdonar. Ahorita, si mi esposa me pone el cuerno, ahorita como están las cosas me voy con ella y con el amante ¡no me dejen! ¡Jajaja! ¡Invítenme! ¡Aquí armamos algo! ¡jajaja!

“No puede ser Omar”, interviene entre risas Mauricio.

“No puedo vivir sin ella”.

“No, está bien, pues sí”.

“No puedo, yo la perdono”.

“Yo en mi caso, si lo tuviera que vivir, no sé, depende”, sigue Mauricio.

“Depende de qué tanto ames a las personas”.

“¡No, es que no es de amor!”.

“¡Siii!”.

“¡Nooo! Yo siento que no es de amor, yo siento que es…”.

“¡A que sí es! A ver, suponiendo que tú y yo somos novios”, propone Omar.

“A ver”, responde Mauricio.

“Y te engaño con Adrián Uribe, ¿me perdonas?”.

“No”.

“Pero si te engaño con William Levy, que te digo ‘¡fue nada más una noche güey! Estaba borracho”, dice Omar.

“Tampoco te voy a perdonar”.

“¡Pero me amas!”.

“¡Nooo!, pero me amo más a mí”.

“Pero fue puro sexo”.

“¡Jajaja! ¡Ay, sí, jajaja! Así de ‘¡perdón, me tropecé!’, me lo… ¡ah, no!, ¿fue un accidente? No, no, no”.

“O sea, cada quién”, explica Omar.

“Yo creo que perdonaría, pero ya no estaría. Entraría en el proceso del perdón, de un duelo, pero no creo que así de una segunda oportunidad, no”, finaliza Mau.

